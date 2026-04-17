هشدار اتحادیه جهانی علمای مسلمان به لبنان؛ در دام فتنه دشمن نیفتید

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور بیانیهای هشداردهنده از مردم لبنان و همه گروهها و طوایف خواست تا مراقب توطئههای دشمن صهیونیستی باشند و اجازه ندهند کشورشان وارد جنگ داخلی شود.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خداوند بخشنده مهربان
اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور بیانیهای هشداردهنده از مردم لبنان با همه گروهها و طوایف خواست تا مراقب توطئههای دشمن صهیونیستی باشند و اجازه ندهند کشورشان وارد جنگ داخلی شود.
در این بیانیه که به امضای «علی محییالدین قرهداغی» رئیس و «علی محمد محمد صالبی» دبیرکل اتحادیه رسیده، آمده است: اتحادیه با نگرانی شدید وضعیت تأسفبار لبنان را از نظر کشتار، ویرانی و نسلکشی که مشابه آنچه در غزه عزیز رخ داد، دنبال میکند.
این بیانیه ضمن اعلام همبستگی کامل با لبنان، بر حمایت از امنیت، ثبات، تمامیت ارضی و سلامت مردم این کشور تأکید کرده و تجاوز وحشیانه صهیونیستی را محکوم میکند.
اتحادیه از همه گروههای لبنانی خواسته است:
· ترس از خدا در سرزمین خود
· پیشگذاشتن منافع لبنان بر منافع حزبی و طائفی
· پرهیز شدید از افتادن در فتنه داخلی و درگیریهای فرقهای
· تحکیم وحدت و صلح داخلی
در این بیانیه تأکید شده است: «بزرگترین هدیه به دشمنان لبنان، فتنه داخلی است که بافت اجتماعی لبنان را نابود میکند.»
اتحادیه همچنین از دولت لبنان خواسته است مسئولیت کامل خود را برای حفاظت از شهروندان و مدیریت بحران با خردورزی به کار گیرد و از جامعه عربی، اسلامی و بینالمللی خواسته است برای توقف تجاوزها، حفاظت از غیرنظامیان و حفظ حاکمیت لبنان اقدام فوری به عمل آورند.
در پایان این بیانیه آمده است: «خداوند لبنان و مردمش را از هر بدی حفظ کند و کشورهای مسلمان را از هر تجاوز و ستمی مصون بدارد.»
