۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

هشدار اتحادیه جهانی علمای مسلمان به لبنان؛ در دام فتنه دشمن نیفتید

هشدار اتحادیه جهانی علمای مسلمان به لبنان؛ در دام فتنه دشمن نیفتید

اتحادیه جهانی علمای مسلمان در بیانیه‌ای با هشدار نسبت به وقایع لبنان از همه گروه‌ها و طوایف این کشور خواست مراقب دام فتنه دشمن صهیونیستی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور بیانیه‌ای هشداردهنده از مردم لبنان و همه گروه‌ها و طوایف خواست تا مراقب توطئه‌های دشمن صهیونیستی باشند و اجازه ندهند کشورشان وارد جنگ داخلی شود.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

به نام خداوند بخشنده مهربان

اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور بیانیه‌ای هشداردهنده از مردم لبنان با همه گروه‌ها و طوایف خواست تا مراقب توطئه‌های دشمن صهیونیستی باشند و اجازه ندهند کشورشان وارد جنگ داخلی شود.

در این بیانیه که به امضای «علی محیی‌الدین قره‌داغی» رئیس و «علی محمد محمد صالبی» دبیرکل اتحادیه رسیده، آمده است: اتحادیه با نگرانی شدید وضعیت تأسف‌بار لبنان را از نظر کشتار، ویرانی و نسل‌کشی که مشابه آنچه در غزه عزیز رخ داد، دنبال می‌کند.

این بیانیه ضمن اعلام همبستگی کامل با لبنان، بر حمایت از امنیت، ثبات، تمامیت ارضی و سلامت مردم این کشور تأکید کرده و تجاوز وحشیانه صهیونیستی را محکوم می‌کند.

اتحادیه از همه گروه‌های لبنانی خواسته است:

· ترس از خدا در سرزمین خود

· پیش‌گذاشتن منافع لبنان بر منافع حزبی و طائفی

· پرهیز شدید از افتادن در فتنه داخلی و درگیری‌های فرقه‌ای

· تحکیم وحدت و صلح داخلی

در این بیانیه تأکید شده است: «بزرگ‌ترین هدیه به دشمنان لبنان، فتنه داخلی است که بافت اجتماعی لبنان را نابود می‌کند.»

اتحادیه همچنین از دولت لبنان خواسته است مسئولیت کامل خود را برای حفاظت از شهروندان و مدیریت بحران با خردورزی به کار گیرد و از جامعه عربی، اسلامی و بین‌المللی خواسته است برای توقف تجاوزها، حفاظت از غیرنظامیان و حفظ حاکمیت لبنان اقدام فوری به عمل آورند.

در پایان این بیانیه آمده است: «خداوند لبنان و مردمش را از هر بدی حفظ کند و کشورهای مسلمان را از هر تجاوز و ستمی مصون بدارد.»

کد مطلب 6803254
سیده فاطمه سادات کیایی

