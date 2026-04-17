به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه ورزش بانوان از ظهر امروز همگام و هم‌صدا با سایر اقشار کشور، در رزمایش بزرگ «دختران جان‌فدای ایران» که حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا چهارراه ولیعصر (عج) در حال برگزاری است، حضوری مقتدرانه یافتند.

در این مراسم که از ساعت ۱۴ امروز جمعه ۲۸ فروردین آغاز شده فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، مدیران ستادی، نواب رییس فدراسیون‌های ورزشی و مسئولان و مدیران زن ورزش کشور در کنار خیل عظیم ورزشکاران، ملی‌پوشان، پیشکسوتان و مربیان شرکت کردند.

جامعه ورزش بانوان در این رزمایش با طنین شعارهای حماسی، اعلام کردند که در کنار مبارزه در میادین بین‌المللی ورزش در سنگر دفاع از هویت و استقلال میهن نیز پیش‌گام بوده و با بصیرتی علوی پاسدار عزت و اقتدار ایران قوی هستند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با شکوه ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بلند رهبر شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بر بیعت استوار خود با نایب برحق ایشان، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، تأکید کردند.