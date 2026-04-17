زاکانی:‏ قرار بود میز مذاکره ادامه و مکمل میدان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در صفحه شخصی خود و در رابطه با مذاکرات با آمریکا نوشت: همانطور که اصل مذاکره ذیل نظر رهبر انقلاب بوده، تمام تصمیمات کلیدی نیز باید مطابق راهبردهای معظم له و با تأیید ایشان انجام شود.

وی افزود: بعد از توییت آقای عراقچی، شاهد هتاکی و بدمستی ترامپ بودیم. اگر اظهارات ترامپ دروغ است، با صدای بلند، بدون لکنت، قاطع و سریع جوابش را بدهید. اگر هم خدای نکرده واقعیت دارد، چیزی که دشمن زبون در میدان به دست نیاورده را نباید سر میز مذاکره به او هدیه کنیم.

زاکانی خاطرنشان کرد: در مقابل عربده‌ها و تهدیدهای ترامپ به مردم شجاع و در صحنه اتکا کنید. اگر ادعای آمریکا در محاصره دریایی ایران درست باشد، آتش‌بس نقض شده و ما در میانه جنگ هستیم و باید پاسخ مناسب بدهیم.