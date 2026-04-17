  سیاست
  2. انقلاب اسلامی
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۱۲

زاکانی:‏ قرار بود میز مذاکره ادامه و مکمل میدان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در صفحه شخصی خود و در رابطه با مذاکرات با آمریکا نوشت: همانطور که اصل مذاکره ذیل نظر رهبر انقلاب بوده، تمام تصمیمات کلیدی نیز باید مطابق راهبردهای معظم له و با تأیید ایشان انجام شود.

وی افزود: بعد از توییت آقای عراقچی، شاهد هتاکی و بدمستی ترامپ بودیم. اگر اظهارات ترامپ دروغ است، با صدای بلند، بدون لکنت، قاطع و سریع جوابش را بدهید. اگر هم خدای نکرده واقعیت دارد، چیزی که دشمن زبون در میدان به دست نیاورده را نباید سر میز مذاکره به او هدیه کنیم.

زاکانی خاطرنشان کرد: در مقابل عربده‌ها و تهدیدهای ترامپ به مردم شجاع و در صحنه اتکا کنید. اگر ادعای آمریکا در محاصره دریایی ایران درست باشد، آتش‌بس نقض شده و ما در میانه جنگ هستیم و باید پاسخ مناسب بدهیم.

کد مطلب 6803588

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      6 1
      پاسخ
      متاسفم ،نباید ترامپ خونخوار قاتل خوشحال میکردید با باز کردن تنگه.باید آنقدر حرصش میدادید با بستن تنگه که هلاک بشه.دقیقا تنگه که روش حساس بود براش خیلی دغدغه بود بازکردین که آسوده خوشحال بشه!!

