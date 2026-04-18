ترافیک روان در جاده چالوس و محورهای شمالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین – کرج – تهران، حدفاصل استاندارد تا پل کلاک و محدوده وردآورد، سنگین گزارش شده است.

وی افزود: آزادراه ساوه – تهران نیز در محدوده‌های بهمن‌آباد و احمدآباد مستوفی با ترافیک سنگین مواجه است.

سرهنگ قلی‌نیا در ادامه با اشاره به وضعیت سایر محورهای مهم کشور گفت: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و در حال حاضر هیچ‌گونه مداخلات جوی در محورهای شمالی گزارش نشده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین از انسداد برخی محورهای شریانی خبر داد و تصریح کرد: محور قدیم بستان‌آباد – میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره‌چمن – راه فرعی هشترود – میانه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: آزادراه تبریز – زنجان نیز در حدفاصل عزیزکندی تا قویون قشلاقی در مسیر رفت و برگشت مسدود است و رانندگان می‌توانند از مسیر جایگزین سه‌راهی عزیزکندی به هشترود و سپس هشترود به قویون قشلاقی استفاده کنند.

سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به محورهای مسدود غیرشریانی گفت: محورهای پاتاوه – دهدشت و هشتگرد – طالقان تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

وی در پایان درباره انسدادهای فصلی خاطرنشان کرد: محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت) و وازک – بلده نیز به‌دلیل شرایط فصلی همچنان مسدود است.