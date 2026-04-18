به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد: ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق بزرگراههای حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، آبشناسان از بلوار شاهین شمالی تا بلوار فرحزادی، لشگری از تهرانسر تا ورودی خیابان مهرآباد، خیابان آزادی از استاد معین تا تقاطع توحید و شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، کم کم در حال شکل گرفتن است.
همچنین ترافیک مسیر شرق به غرب بزرگراههای صدر ازبزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه زین الدین از شمیران نو تا خیابان شریعتی نیز در حال شکلگیری است.
مسیر جنوب به شمال بزرگراههای سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی، یادگار امام (ره) از خیابان حبیب الله تا حکیم، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلالآل احمد، نواب صفوی از چراغی تا تونل توحید، بزرگراه امام علی (ع) از شهید رئیسی تا محلاتی و در ادامه از گلشن دوست تا خیابان طاهرخانی ترافیک در حال شکل گیری است.
پلیس راهور تهران بزرگ توصیه میکند: سرعت و سبقت غیر مجاز در بزرگراهها متأسفانه منجر به حوادث تلخ و ناگوار میشود رانندگان لطفاً ضمن تمرکز و توجه به جلو با سرعت مطمئنه در بزرگراههای پایتخت تردد کنید.
