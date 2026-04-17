جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: بهمنظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران–شمال مسدود شده و این محورها با دستور پلیس راه تا ساعت ۱۲ شب بهصورت یکطرفه مدیریت میشوند.
وی افزود: در حال حاضر ترافیک در برخی مقاطع این مسیرها، بهویژه محدودههای مرزنآباد، مجلار و میانک، نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده است.
صادقی با اشاره به وضعیت دیگر محورهای استان ادامه داد: تردد در برخی محدودههای محور هراز نیز نیمهسنگین است، اما در محورهای کیاسر و سوادکوه، ترافیک عادی و روان جریان دارد.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به توصیههای پلیس راه، سفر خود را مدیریت کرده و از توقفهای غیرضروری در مسیرها خودداری کنند.
