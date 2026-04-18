زوجین نابارور در مسیر فرزندآوری تنها نیستید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد یغمایی گفت: مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، در مسیر ارائه خدمات تخصصی و حمایت همه‌جانبه از زوجین متقاضی فرزندآوری، در کنار مردم ایستاده و آماده پاسخگویی مستمر به نیازهای درمانی و مشاوره‌ای آنان است.

وی با تاکید بر رسالت اجتماعی مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، افزود: ما باور داریم که مسیر درمان ناباروری تنها یک فرآیند پزشکی نیست، بلکه سفری پر از امید، انتظار و نیاز به همراهی است. وظیفه ما این است که در تمامی مراحل، پشتیبان مردم باشیم و تا پایان ناباروری در کنارشان بمانیم.

یغمایی ادامه داد: در کنار خدمات درمانی پیشرفته، مشاوره‌های تخصصی، آزمایش‌های تشخیصی و تیم پزشکی مجرب، تلاش کرده‌ایم سیستم‌های ارتباطی مرکز را نیز تقویت کنیم تا مردم آسان‌تر، سریع‌تر و مطمئن‌تر بتوانند پرسش‌های خود را مطرح کنند و پاسخ مناسب دریافت نمایند.

وی افزود: در راستای همین مسئولیت اجتماعی، مرکز ابن‌سینا کانال‌های رسمی خود در پیام‌رسان‌های روبیکا و بله را راه‌اندازی کرده است تا اطلاع‌رسانی دقیق، آموزش‌های کاربردی و پاسخگویی به پرسش‌های مردم با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود. تیم ادمین این کانال‌ها با هدف ارائه راهنمایی تخصصی در حوزه‌های مرتبط با سلامت باروری، به صورت فعال در دسترس کاربران خواهد بود.

یغمایی یادآور شد: ما می‌خواهیم هر زوجی که در مسیر فرزندآوری قرار دارد، بداند که تنها نیست. مرکز ابن‌سینا، با تمام توان علمی و نیروی انسانی خود، همراه و پشتیبان آنها است. امید ما این است که این مسیر، با احساس آرامش و اطمینان بیشتری برای مردم طی شود.