۱۷ هزار زوج نابارور در قزوین نیازمند حمایت جدی خیرین سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد نوذری ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از مراکز درمانی و پژوهشی جهاد دانشگاهی استان قزوین، با اعلام آمار نگران‌کننده زوج‌های نابارور، خواستار مشارکت فعال خیرین و نهادهای مردمی برای رفع موانع درمانی در این حوزه شد.

استاندار قزوین در این بازدید با اشاره به اعلام رسمی جهاد دانشگاهی مبنی بر وجود ۱۷ هزار زوج نابارور در استان، این رقم را بالا توصیف کرد و اظهار داشت: با توجه به تأکیدات ملی و اجرای «طرح جوانی جمعیت»، ضروری است اقدامات اجرایی و حمایتی فوری و جدی برای کاهش این آمار و رفع مشکلات خانواده‌های متقاضی فرزندآوری در دستور کار قرار گیرد.

نوذری با تقدیر از عملکرد جهاد دانشگاهی در حوزه درمان ناباروری، توسعه بانک خون بندناف را یکی از اقدامات ارزشمند و راهبردی این نهاد دانست و تصریح کرد: امروز جهان به سرعت به سمت بهره‌برداری از فناوری‌های مرتبط با سلول‌های بنیادی و ذخیره‌سازی بندناف در حال حرکت است. استان قزوین نیز از ظرفیت بالایی برای توسعه این علم برخوردار است که نباید از آن غافل شد.

وی با تشریح کاربردهای درمانی سلول‌های بنیادی خون بندناف، خاطرنشان کرد: این فناوری تنها محدود به نوزاد صاحب بندناف نیست، بلکه می‌تواند ناجی سایر اعضای خانواده در مواجهه با بیماری‌های صعب‌العلاج و پرهزینه‌ای مانند انواع سرطان‌ها و بیماری‌های خونی باشد.

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم آگاهی‌بخشی عمومی در این زمینه گفت: متأسفانه سطح اطلاع‌رسانی در خصوص مزایای ذخیره‌سازی خون بندناف کافی نیست. لازم است با همکاری رسانه‌ها و شبکه بهداشت، اطلاع‌رسانی گسترده‌تری صورت گیرد. همچنین، از خیرین نیک‌اندیش حوزه سلامت دعوت می‌شود تا با ورود به این عرصه، در تأمین هزینه‌های سنگین درمان ناباروری و توسعه زیرساخت‌های بانک خون بندناف سهیم شوند.

نوذری در پایان، فعالیت مرکز ناباروری و بانک خون بندناف جهاد دانشگاهی قزوین را گامی مهم و مؤثر در ارتقای سلامت استان ارزیابی کرد و بر حمایت همه‌جانبه استانداری از توسعه خدمات علمی، پژوهشی و درمانی این مراکز تأکید کرد.