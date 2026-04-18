سرافراز: ۱۵۰ نقطه گیلان میزبان کاروان زیر سایه خورشید می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سجاد سرافراز صبح شنبه در نشست خبری اظهار کرد: کاروان زیر سایه خورشید امسال نوزدهمین سال برگزاری خود را تجربه میکند. ۱۸ سال گذشته این جشنواره به همت تشکلهای مردمنهاد و به صورت مردمی و مردمپایه برگزار شده است.
وی افزود: امسال نیز توفیق داریم در ایام دهه کرامت از اول اردیبهشت ۱۴۰۵ تا روز ولادت امام رضا علیهالسلام (هشتم اردیبهشت) در خدمت خادمان آستان قدس رضوی و میزبان پرچم نورانی آن حضرت باشیم.
مسئول ستاد نوزدهمین دوره جشنهای زیر سایه خورشید در استان گیلان، شعار محوری امسال را «ایران، امام رضا (ع)» اعلام کرد و گفت: از اهداف بلند این برنامه، احیای فرهنگ زیارت از راه دور در استان گیلان است. برخی تصور میکنند زیارت فقط به صورت حضوری معنا دارد، در حالی که روایات متعددی داریم. امیرالمؤمنین (ع) میفرمایند هر کسی از هر نقطه عالم به من سلام دهد، من جواب سلامش را میدهم.
سرافراز با اشاره به سه هدف اصلی این جشنواره تصریح کرد: عمق بخشیدن به ایمان قلبی مردم با امام رضا علیهالسلام، تعمیق معنویت در جامعه به برکت حضور امام رضا، و گسترش فرهنگ زیارت از راه دور از جمله این اهداف است. وی خطاب به اصحاب رسانه گفت: خود را خادم امام رضا در استان گیلان ببینید. صحن و سرای امام رضا به وسعت ایران است و ما توفیق خادمی در یکی از صحنهای آن حضرت یعنی استان گیلان را داریم.
وی با اشاره به گستردگی فعالیتهای مردمی در این دوره اظهار داشت: امسال در ۱۵۰ نقطه و قالب ۲۵۰ مجموعه، این حرکت عظیم مردمی را شاهد هستیم. مجموع دستاندرکارانی که مشغول خادمی هستند بیش از سه تا چهار هزار نفر است. کاروان ۱۳ نفره خادمان در قالب سه گروه، در ۱۷ شهرستان استان گیلان حضور مییابند و حدود ۴۰ شهر را پوشش میدهند.
مسئول ستاد زیر سایه خورشید گیلان به تشریح برنامههای متنوع این کاروان پرداخت و گفت: با توجه به فضای مقاومت و جنگ رمضانی که عزت آن را مرهون امام رضا علیهالسلام هستیم، حضور در میادین اصلی شهرها که مردم در شبها از انقلاب اسلامی حمایت میکنند، از اولویتهاست. همچنین دیدار با خانواده شهدا به ویژه شهدای جنگ رمضان، شهدای کودتای ۱۸ دی و شهدای دیماه، دیدار با خانواده جانبازان، حضور در مراکز خدماتی مانند هلالاحمر، آتشنشانیها، بیمارستانها (حدود ۱۰ بیمارستان)، کلانتریها، یگان ویژه، مرزبانی، سپاه و ارتش از دیگر برنامههاست.
سرافراز با اشاره به حضور کاروان در میان آسیب دیدگان حملات اخیر رژیم صهیونیستی افزود: حضور در زندانها از کارهای ویژه این کاروان است که به آزادی برخی زندانیان کمک میکند. همچنین بازاری که در ۱۸ دی ماه سوخته و دلها را سوزاند (بازار رشت)، کسبه آن در خدمت مردم بودند و حتماً کاروان در آنجا حضور پیدا میکند. مراکز دانشبنیان، کارخانههایی که خط تولید خود را به نیاز مردم تغییر دادهاند، مناطق کمبرخوردار و روستاهای محروم نیز از مقاصد این کاروان هستند.
وی با بیان اینکه قریب به ۴۰ عنوان برنامه پیشبینی شده است، از اصحاب رسانه خواست با انتشار اخبار، عکسها و کلیپهای زیبا، ضریب این کار مهم و مقدس را افزایش دهند. سرافراز گفت: ما نسبت به فضای رسانه فاصله داریم، از شما میخواهیم ارتباط فعالان رسانهای را با واحد رسانه ستاد برقرار کنید.
مسئول ستاد زیر سایه خورشید گیلان در پایان به دو برنامه ویژه دیگر اشاره کرد و گفت: آیین استقبال از کاروان روز پنجشنبه سوم اردیبهشت از ساعت ۱۶ از میدان سیقلا به سمت آستان مقدس حضرت فاطمه سلاماللهعلیها برگزار میشود. همچنین جشن بزرگ مردمی ولادت امام رضا علیهالسلام در میدان شهدای رشت (میدان شهرداری) به همت کانون جوانان رضوی برگزار خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره تشکلهای شرکتکننده توضیح داد: به عنوان مثال آستان مقدس حضرت فاطمه سلاماللهعلیها که بنده توفیق نوکری در آنجا را دارم، در برنامه استقبال ۱۰۰ تا ۲۰۰ خادم مشغول به خدمت میشوند. در شهرستان رشت ۹۰ مجموعه مشغول به کار هستند و هر تشکلی حداقل ۱۰ نیرو دارد که مجموعاً بیش از سه چهار هزار نفر میشود.
