ابراهیمی: استقلال دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان تسریع یابد

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محسن ابراهیمی در خبرگان رهبری پیش از ظهر امروز ضمن تقدیر از فداکاری های کادر درمان در جنگ رمضان اظهارداشت : یکی از مطالبات به حق مردم شرق هرمزگان از وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی و استانداری هرمزگان پیگیری و استقلال هرچه سریعتر دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان است.

وی افزود: ما همه دیدم و میدانیم که در همین جنگ رمضان و حمله وحشیانه آمریکا به دبستان شجره طیبه ،مجموعه بهداشت و درمان شهرستان میناب یکی از ارکان تاثیر گزاری در مدیریت حادثه بودند،که اگر خدایی ناکرده تعداد مجروحان بیشتر از این بود قطعا بیمارستان میناب توانایی ارائه خدمت به مردم را نداشت.

امام جمعه میناب گفت: در همین جنگ رمضان بیمارستان میناب به بیماران و مجروحانی از شهرهای دیگر مانند جاسک که امکان خدمت در آنجا نبود خدمات دهی کرده است و کادر درمان میناب زحمات زیادی را متحمل می شوند در صورتی که زخم های اساسی زیرساختی در میناب و شرق هرمزگان داریم که باید هرچه سریعتر مرتفع شود.

نماینده هرمزگان در خبرگان رهبری عنوان کرد:بارها گفته شده است که هم در بخش نیروی انسانی با مشکل مواجه هستیم و هم در امکانات و تجهیزات بهداشتی در شرق هرمزگان با کمبود مواجه هستیم اما به این موضوع توجهی نشده است.

ابراهیمی با بیان اینکه حدود سه سال قبل در خطبه های نماز جمعه این مطالبه مردم را در بیان کردم اما متولیان امر با وجود که مجوز آن اخذ شده است هنوز این مطالبه به حق مردمی را به سرانجام نرسانده اند.

امام جمعه شهرستان میناب تاکید کرد: برای آنکه زیرساختها تقویت و کمبودها نیز مرتفع شوند راهی جزء استقلال مدیریتی و مالی و تشکیلاتی دانشکده وجود ندارد،که اگر این کار انجام نشود ما نمی توانیم خدمات را به مردم شرق هرمزگان و شهرهای همجوار ارائه کنیم.

نماینده مردم هرمزگان در خبرگان رهبری گفت: انتظار است تا دانشگاه علوم پزشکی و استانداری هرمزگان و در راس آنها وزارت بهداشت تا بحران دیگری دامان مردم ما را نگرفته است و کادر درمان بتوانندموثرتر و بهتر به مردم شرق هرمزگان خدمات ارائه کنند هرچه سریعتر برای استقلال دانشکده به عنوان دانشکده ای کاملا مجزا اقدام کنند.

ابراهیمی تصریح کرد: اکنون همه مردم شرق و خانواده های معظم شهدای جنگ رمضان این خواسته را از مدیران استان و کشور دارند که انتظار میرود هرچه سریعتر عملی شود.