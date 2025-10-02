به گزارش خبرنگار مهر، آیت اله محسن ابراهیمی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری، عصر پنجشنبه در نشست رئیس جمهور با فرهیختگان و نخبگان استان هرمزگان، بر اهمیت توجه ویژه به منطقه مکران تأکید کرد و گفت: برای توسعه پایدار این منطقه، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری باید توسط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انجام شود تا نیازی به هزینه‌های سنگین دولت نباشد.

وی همچنین به چالش‌های موجود در حکمرانی اقتصادی اشاره کرد و افزود: مشکل اساسی اقتصاد کشور، حکمرانی اقتصادی معیوب است که همگی به آن واقفیم و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.

امام جمعه میناب ابراز امیدواری کرد: دولت با همراهی مجلس بتواند این مشکل را رفع کند، به‌ویژه در استان‌هایی مانند هرمزگان که ظرفیت بالایی برای توسعه دارند.

نماینده هرمزگان در مجلس خبرگان، ضمن تأکید بر توجه ویژه به توسعه استان‌های مرزی، به ویژه در حوزه بهداشت و درمان، خواستار تسریع در راه‌اندازی دانشکده‌های پزشکی در شرق و غرب استان هرمزگان شد. ابراهیمی گفت: ایجاد این دانشکده‌ها که پیش‌تر تصویب شده اما تاکنون اجرایی نشده، یک نیاز حیاتی برای مردم این مناطق است و نه تنها شهرستان میناب بلکه بخش‌هایی از جنوب استان کرمان را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های درمانی و آموزشی در استان هرمزگان می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی مردم مرزنشین داشته باشد و امیدوار است که این موضوع در برنامه‌های دولت آینده جایگاه ویژه‌ای بیابد.