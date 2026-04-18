امتحانات نهایی در موعد تعیین شده قبلی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح شنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهارکرد: از جلسه قبل شورا تا این جلسه شورای آموزش و پرورش اتفاقات متعددی رخ داده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: برگزاری چهلم دانش آموزان شهید میناب، کسب رتبه اول در پویش«ققنوس» توسط دو دانش آموز استان و..از جمله این اتفاقات بود.

مرتضوی ادامه داد: جهاد معلمان در رفع اشکالات درسی دانش آموزان در موکبی در تجمعات شبانه میدان مادر و ابوذر از جمله اتفاقاتی است که در این مدت رخ داده است.

وی با بیان اینکه حضور مدیران آموزش و پرورش را در میزهای خدمت برپا شده در تجمعات شبانه داشتیم، افزود: ساخت و سازهای آموزش و پرورش استان در ایام جنگ تعطیل شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: توزیع بسته های معیشتی بین دانش آموزان عشایر سه شهرستان سربیشه، نهبندان و عشق آباد داشتیم.

مرتضوی تصریح کرد: براساس آخرین تصمیم گیری ها امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم در موعد مقرر برگزار می شود که البته در صورت تغییر از طریق وزارت آموزش و پرورش اعلام می شود.

وی اظهار کرد: با توجه به پیگیری های اداره سنجش آموزش و پرورش استان سال گذشته چهار موتور برق برای مراکز امتحانی تهیه کردند ولی به ۶۰ موتور برق دیگر نیز نیاز است در شرایط ناترازی برق از آن استفاده شود.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: ۶۹ مرکز آزمون امتحان نهایی در استان پیش بینی شده است.