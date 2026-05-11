به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر کاری استاندار یزد به تهران، نشست مشترکی با عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که در آن مطالبات کلان اقتصادی استان و موانع پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی مورد واکاوی و پیگیری قرار گرفت.
در این دیدار که معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری نیز حضور داشت، استاندار یزد با تبیین نقش محوری این استان در چرخه تولید و صادرات کشور، بر ضرورت بازنگری در برخی فرآیندهای بانکی و ارزی تاکید کرد و خواستار همراهی بیشتر شبکه بانکی با فعالان بخش خصوصی شد.
بخش مهمی از این گفتگو به موضوع رفع تعهدات ارزی و چالشهای ناشی از تسهیلات ارزی اختصاص یافت و استاندار یزد با اشاره به دغدغههای صادرکنندگان، پیگیر اتخاذ سازوکارهای تسهیلگرانه شد تا مسیر بازگشت ارز به چرخه اقتصادی هموارتر شود.
همچنین در ادامه این نشست، وضعیت واحدهای تولیدی آسیبدیده در جریان جنگ رمضان به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت و مقام عالی استان با تشریح ابعاد خسارات وارده به این صنایع، بر لزوم حمایتهای فوری و عملیاتی تاکید کرد.
در همین راستا، موضوع استمهال و اعطای مهلت مجدد برای بازپرداخت بدهیهای بانکی به عنوان یک راهکار حمایتی جدی مطرح شد تا واحدهای تولیدی که با مشکلات نقدینگی و فشارهای ناشی از شرایط خاص اخیر روبرو هستند، فرصت بازسازی و تداوم فعالیت را پیدا کنند.
