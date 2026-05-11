۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

امتحانات مدارس استان یزد حضوری برگزار می‌شود

یزد - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، از برگزاری حضوری امتحانات خردادماه در مدارس استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی، با اشاره به برگزاری حضوری امتحانات خردادماه در مدارس استان اعلام کرد: تمامی امتحانات داخلی خردادماه در مدارس استان یزد به‌صورت کامل و حضوری برگزار خواهد شد.

دهستانی افزود: بر اساس پیشنهاد اداره‌کل آموزش و پرورش و پس از طرح موضوع در شورای تأمین استان، مقرر شد امتحانات پایه‌های هفتم، هشتم و نهم (دوره اول متوسطه) و همچنین دروس غیرنهایی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم (دوره دوم متوسطه) از تاریخ نهم خردادماه آغاز شده و به‌صورت حضوری برگزار شود.

معاون استاندار یزد با اشاره به نحوه برنامه‌ریزی برای برگزاری امتحانات گفت: زمان برگزاری آزمون‌ها پس از پایان دوره آموزش رسمی مدارس تعیین شده و برای رعایت فاصله‌گذاری و کاهش تراکم دانش‌آموزان، برگزاری امتحانات هر پایه تحصیلی در بازه‌های زمانی جداگانه پیش‌بینی شده است.

وی همچنین درباره مدارس دارای آزمون ورودی اظهار داشت: مدارسی که شرایط لازم برای برگزاری آزمون ورودی را داشته باشند، می‌توانند این آزمون را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف دو ساعت برگزار کنند.

کد مطلب 6827183

    • IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      کی تضمین سلامت بچه های مدرسه رو میکنه اصلا حضوری اشتباه بزرگیه
    • مجید IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      خیلی بد شد

