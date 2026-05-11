به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی، با اشاره به برگزاری حضوری امتحانات خردادماه در مدارس استان اعلام کرد: تمامی امتحانات داخلی خردادماه در مدارس استان یزد به‌صورت کامل و حضوری برگزار خواهد شد.

دهستانی افزود: بر اساس پیشنهاد اداره‌کل آموزش و پرورش و پس از طرح موضوع در شورای تأمین استان، مقرر شد امتحانات پایه‌های هفتم، هشتم و نهم (دوره اول متوسطه) و همچنین دروس غیرنهایی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم (دوره دوم متوسطه) از تاریخ نهم خردادماه آغاز شده و به‌صورت حضوری برگزار شود.

معاون استاندار یزد با اشاره به نحوه برنامه‌ریزی برای برگزاری امتحانات گفت: زمان برگزاری آزمون‌ها پس از پایان دوره آموزش رسمی مدارس تعیین شده و برای رعایت فاصله‌گذاری و کاهش تراکم دانش‌آموزان، برگزاری امتحانات هر پایه تحصیلی در بازه‌های زمانی جداگانه پیش‌بینی شده است.

وی همچنین درباره مدارس دارای آزمون ورودی اظهار داشت: مدارسی که شرایط لازم برای برگزاری آزمون ورودی را داشته باشند، می‌توانند این آزمون را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف دو ساعت برگزار کنند.