مدیرکل تعاون روستایی لرستان: خرید تضمینی کلزا و کاملینا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی فتحی، شامگاه دوشنبه در گفتوگو با رسانهها با توجه به شرایط مناسب بارش در استان، میزان تولید کلزا را ۶۵۰۰ تن پیشبینی کرد.
وی ادامه داد: این میزان محصول توسط سازمان تعاون روستایی خریداری خواهد شد.
راهاندازی ۱۰ مرکز خرید در سطح استان
مدیرکل تعاون روستایی لرستان افزود: ۱۰ مرکز خرید کلزا در سطح استان راهاندازی و آماده خرید محصول هستیم و هماهنگیهای لازم با شرکتهای خریدار نیز انجام شده است.
پرداخت وجه کلزا ظرف یک هفته تا ۱۰ روز پس از تحویل
فتحی اظهار داشت: انشاءالله پرداخت وجه کلزا پس از تحویل، ظرف یک هفته تا ۱۰ روز صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: کشاورزان باید اطلاعات خود را در سامانه پهنهبندی وارد کرده و محصول خود را به نام خود تحویل دهند تا روند پرداخت تسریع شود.
قیمت تضمینی هر کیلوگرم کلزا ۱۱۰ هزار تومان
مدیرکل تعاون روستایی لرستان قیمت تضمینی خرید هر کیلوگرم کلزا را ۱۱۰ هزار تومان اعلام کرد.
وی توضیح داد: این قیمت با افت ۱۰ درصدی رطوبت و ۲ درصدی ناخالصی محاسبه میشود و در صورت افزایش رطوبت و ناخالصی، از مبلغ کلزا کسر خواهد شد.
