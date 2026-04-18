به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اشاره به اهمیت نظارت و کنترل بازار در ایام خاص نوروز و ماه رمضان، گفت: دو نقطه برای اطمینان از تأمین مداوم کالاهای اساسی، جلسات ستاد تنظیم بازار به‌طور روزانه برگزار شد و تمام سعی ما این بود که هیچ کمبودی در دسترسی مردم به اقلام ضروری نداشته باشیم.

وی با اشاره به رصد مستمر تأمین کالاهای اساسی مانند روغن، برنج، شکر، مرغ، گوشت و تخم‌مرغ، افزود: دو نقطه این اقدامات برای پیشگیری از بروز هرگونه بحران و حفظ آرامش بازار در این ایام حیاتی ضروری بود.

فرماندار چالوس در ادامه تأکید کرد که در برابر هرگونه گران‌فروشی و احتکار در این ایام برخوردهای قانونی و جدی صورت گرفت و تعدادی از واحدهای صنفی و نانوایی‌ها به دلیل تخلف پلمب و به مراجع تعزیراتی معرفی شدند.

یوسف‌پور از اصناف منصف که در این ایام به‌طور صحیح و با رعایت ضوابط به فعالیت خود ادامه دادند، قدردانی کرد و در عین حال تصریح نمود که: دو نقطه با متخلفان برخورد قاطع و قانونی خواهیم داشت.

فرماندار همچنین به اقدامات صورت گرفته در حوزه خدمات‌رسانی نانوایی‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: دو نقطه در ایام نوروز، ۳۱ نانوایی شهرستان تا ساعت ۱۲ شب در قالب کشیک فعال بودند و ۷۰ درصد نانوایی‌ها نیز به‌طور خاص مجهز به موتور برق و سوخت‌های مختلف هستند تا در صورت بروز شرایط بحرانی، هیچ وقفه‌ای در تأمین نان و خدمات ایجاد نشود.