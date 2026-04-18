هشدار آشپزخانه مرکزی جهانی درباره قحطی ناشی از جنگ ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای راشاتودی با هشدار در مورد قحطی جهانی، به نقل از خوزه آندرس، بنیانگذار سازمان خیریه آشپزخانه جهانی World Central Kitchen، نوشت: اختلال در تأمین کودهای شیمیایی ناشی از جنگ واشنگتن و تل آویو با تهران، می‌تواند یک بحران چندساله غذایی در جهان ایجاد کند. تنش‌ها در تنگه هرمز علاوه بر افزایش قیمت انرژی، جریان کشتی‌های حامل کودهای نیتروژنی را نیز مختل کرده است.

آندرس توضیح می‌دهد که تأخیر در ارسال محموله‌های کود، کاشت محصولات را مختل کرده و باعث کاهش حجم برداشت‌های بعدی، افزایش قیمت مواد غذایی و در نهایت قحطی گسترده تا پاییز ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ خواهد شد. همچنین گزارش‌هایی از تعطیلی کارخانه‌های تولید کود در سراسر خلیج فارس به دلیل جنگ منتشر شده است. کودهای نیتروژنی ابزار تولید حدود نیمی از تولید غذای جهان هستند.

کشورهای فقیر مانند هائیتی بیشترین آسیب را خواهند دید. بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، تا ۳۲ میلیون نفر در ۱۶۲ کشور ممکن است به دلیل پیامدهای اقتصادی جنگ به زیر خط فقر کشیده شوند. کشورهای وابسته به واردات در آسیا، آفریقا و کشورهای جزیره‌ای کوچک سنگین‌ترین فشار را تحمل خواهند کرد.