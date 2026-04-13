افزایش بهای نفت و اثرات تورمی آن بر انرژی و مواد غذایی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل ازسی ان ان، تحلیل‌گران اقتصادی هشدار می‌دهند که افزایش بهای نفت می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر هزینه انرژی و قیمت کالاهای مصرفی داشته باشد. به گفته این کارشناسان، بالا ماندن قیمت نفت به افزایش ماندگار قیمت بنزین منجر می‌شود؛ وضعیتی که در دوره‌های اخیر باعث رشد حدود ۳۸ درصدی بهای بنزین نسبت به زمان پیش از آغاز تنش‌های جهانی شده است.

کارن یانگ، پژوهشگر مؤسسه خاورمیانه، می‌گوید افزایش قیمت نفت تنها محدود به هزینه سوخت نیست و پیامدهای آن به بخش غذا نیز سرایت می‌کند. به گفته او، تولید کود شیمیایی و مواد مورد استفاده در بسته‌بندی مواد غذایی تحت تأثیر اختلالات زنجیره تأمین قرار گرفته و این روند می‌تواند موج جدیدی از فشارهای تورمی ایجاد کند. او می‌افزاید: «تقریباً همه کالاهایی که از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خریداری می‌شود، در معرض افزایش قیمت قرار خواهند گرفت.»