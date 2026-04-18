به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی از کنگره آمریکا نوشت که نزدیک به دو ماه پس از آغاز جنگ علیه ایران، نگرانی و بی صبری در میان قانون گذاران جمهوری خواه به طور فزاینده ای رو به افزایش است، اما این به معنای آمادگی آنان برای رأی دادن به پایان رسمی جنگ نیست.

بر اساس این گزارش، نمایندگانی چون تیم بورچت و لورن بوبرت ضمن ابراز نارضایتی از تبعات اقتصادی جنگ از جمله افزایش قیمت بنزین و کود شیمیایی، تأکید کردند که خواهان پایان سریع درگیری ها هستند. با این وجود، اکثریت جمهوری خواهان مجلس نمایندگان و سنا به قطعنامه های محدودکننده اختیارات جنگی ترامپ رأی منفی دادند.

وال استریت ژورنال می افزاید که با نزدیک شدن به ضرب الاجل قانونی ۶۰ تا ۹۰ روزه برای اخذ مجوز کنگره، فشار بر کاخ سفید افزایش یافته است. سناتور تاد یانگ پیش بینی کرد که درخواست بودجه تکمیلی نظامی، جمهوری خواهان را وادار به بازنگری در موضع خود خواهد کرد. در پایان این گزارش به نقل از سناتور دموکرات تیم کین آمده است که حزب متبوعش به طرح هفتگی قطعنامه های اختیارات جنگی ادامه خواهد داد تا زمانی که جمهوری خواهان «به اندازه کافی صحنه را دیده باشند» و مسیر خود را تغییر دهند.