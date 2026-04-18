به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون اروپا در نظر دارد برای کمک به کسب‌وکارها در قبوض سوخت و کود شیمیایی به کشورهای عضو این اتحادیه مجوز ارائه یارانه بیشتری بدهد، زیرا دولت‌ها در حال تلاش برای جبران شوک اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها در پی تنش‌های خاورمیانه هستند.

کمیسیون اروپا در قالب اقدام‌هایی برای مقابله با افزایش قیمت انرژی به‌تازگی پیشنهاد تغییر قوانین کمک‌های دولتی این اتحادیه را با هدف تخصیص افزایش یارانه به صنایع آسیب‌دیده از افزایش قیمت سوخت از جمله بخش‌های کشاورزی، حمل‌ونقل جاده‌ای و کشتیرانی در اروپا ارائه کرد.

این تغییر به دولت‌های اروپایی اجازه می‌دهد بخشی از افزایش قیمتی را که شرکت‌ها برای تأمین سوخت یا کودهای شیمیایی به‌دلیل تغییر قیمت‌ها پس از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران پرداخت کرده‌اند، پوشش دهند.

پیش‌نویس طرح اتحادیه اروپا همچنین حداکثر سهم کمکی را که صنایع انرژی‌بر برای کمک به پرداخت قبوض برق خود دریافت می‌کنند، به بالای ۵۰ درصد می‌رساند.

دولت‌های اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا، لهستان و مجارستان پیش‌تر مجموعه‌ای از اقدام‌های مالی ازجمله سقف قیمت سوخت و کاهش مالیات را برای مهار پیامدهای اقتصادی جنگ ایران ارائه کرده‌اند.

پیش از اینکه کمیسیون اروپا تصمیم بگیرد نسخه نهایی را تا پایان ماه تصویب کند، دولت‌ها درباره پیشنهادهای اتحادیه اروپا بازخورد خواهند داد.

تغییرهای پیشنهادی موقتی خواهد بود و به‌طور ویژه برای رسیدگی به پیامدهای انرژی جنگ علیه ایران معرفی شده است