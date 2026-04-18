کرمی: ایلام از استان های پیشرو در زمینه تولید نهال است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر شنبه در مراسم پویش سبز ضمن گرامیداشت ۲۹ فروردین، روز ارتش و سالروز ولادت رهبر شهید، بر توجه ویژه رهبر شهید به حفاظت از محیط‌زیست و اهمیت کاشت درخت تأکید کرد.

کرمی با اشاره به نقش برجسته رهبر شهید در ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی، اظهار داشت: توجه و اهتمام ایشان به محیط‌زیست و درختکاری از میراث‌های ارزشمند انقلاب اسلامی است. امروز نیز مسئولان و مردم به یاد شهدا نهال غرس می‌کنند؛ اقدامی که نماد استقامت، پایداری و امیدآفرینی برای آینده است.

وی با اشاره به طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت گفت: با برنامه‌ریزی دقیق، این پویش در استان ایلام نیز با جدیت دنبال می‌شود. وجود ظرفیت‌های مناسب همچون نهالستان‌های فعال و مشارکت گسترده مردم طبیعت‌دوست استان، زمینه اجرای موفق این برنامه را فراهم کرده است.

کرمی افزود: در استان ایلام علاوه بر تأمین نهال مورد نیاز، بخشی از تولیدات نهالستان‌ها به سایر استان‌ها نیز ارسال می‌شود و اقدامات موثری در توسعه فضای سبز و کاشت گونه‌های سازگار با اقلیم منطقه در حال اجراست.

وی در پایان با اشاره به تقارن این برنامه با روز ارتش و سالروز ولادت رهبر شهید گفت: امید است با الگوگیری از رهنمودهای رهبر شهید و با نگاه آینده‌نگر به طبیعت به‌عنوان بستر اصلی توسعه، شاهد گسترش نهضت درختکاری در همه شهرستان‌های استان باشیم.