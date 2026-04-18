به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرمزاده، در نشست خبری ظهر شنبه با اصحاب رسانه، با اشاره به اهمیت بیسابقه حفاظت از آثار تاریخی استان، برنامهها، چالشها و آخرین اقدامات دستگاه متبوع خود را تشریح کرد.
وی ضمن قدردانی از همراهی رسانهها اظهار کرد: آمارهای ارائه شده توسط معاون میراث فرهنگی استان نشان میدهد اصفهان با شناسایی 22 هزار و 750 بنای تاریخی واجد ارزش، ظرفیت کمنظیری برای ثبتهای ملی و جهانی دارد. بسیاری از این بناها قابلیت ثبت جهانی دارند و پیگیریها در این حوزه با جدیت ادامه دارد.
کرمزاده یکی از مهمترین پروژههای در دست اقدام را پرونده جهانی روستای گردشگری مصر دانست و افزود: با حمایت استانداری، دهیاری، فرمانداری و منابع محلی، اعتبارات مناسبی تأمین شده و پرونده ثبت جهانی این روستا در حال تکمیل است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به آسیبهای وارد شده به بخش گردشگری به دلیل تحولات اخیر تصریح کرد: برای نخستین بار در کشور، نشست ویژه کارگروه رفع موانع و تسهیلگری گردشگری و صنایع دستی به دستور استاندار در اصفهان برگزار شد. میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سه بخش مکمل یکدیگر هستند؛ رونق گردشگری زمینه مرمت بناهای تاریخی و احیای صنایعدستی را فراهم میکند.
وی درباره اجلاس سازمان جهانی یونسکو که قرار بود در اصفهان برگزار شود، توضیح داد: این اجلاس مربوط به حوزه شرق و خاورمیانه بود که به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد و احتمالاً در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. مقدمات لازم از سوی وزارت خارجه و وزارت میراث تهیه شده است.
کرمزاده با اشاره به خسارتهای گسترده وارد شده به بناهای تاریخی استان گفت: شش کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضاییه به صورت رایگان برای برآورد خسارتها اعلام آمادگی کردهاند. بخشی از خسارتها مادی و بخشی معنوی است. در برآورد اولیه، ۵۵۰ میلیارد تومان خسارت مادی محاسبه شد اما خسارت معنوی ناشی از نابودی آثار چندصدساله قابل جبران نیست. به همین دلیل این نوع تخریبها مصداق جنایت جنگی محسوب میشود.
وی افزود: مستندات کامل از مسیرهای مختلف، از جمله وزارت خارجه، سازمان میراث فرهنگی، سازمان ملل و یونسکو ارسال شده و حتی قوه قضاییه نیز به صورت مستقل این موضوع را از طریق دادستانی اصفهان پیگیری میکند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان همچنین از پیگیری تخصیص اعتبارات خبر داد و گفت: به دستور وزیر و با هماهنگی معاونتهای مربوطه، سهشنبه هفته جاری جلسه نهایی برای تعیین و پرداخت نخستین بخش از اعتبارات جبرانی برگزار خواهد شد.
کرمزاده درباره پروندههای ثبت جهانی مساجد تاریخی استان اعلام کرد: پرونده شش مسجد شامل مسجد جامع نایین، مسجد جامع نطنز، مسجد جامع عَشَترِجان، مسجد جامع اردستان، مسجد جامع زواره و مسجد آقابزرگ کاشان پذیرفته شده و در انتظار رأیگیری نهایی است. یک مسجد دیگر نیز در دست تکمیل پرونده است تا تعداد بناهای شاخص ثبت جهانیشدنی استان به هفت مورد برسد.
وی تأکید کرد: از ۳۵ مسجد شاخص در کشور، ۶ مسجد متعلق به اصفهان است.
مدیرکل میراث فرهنگی با اشاره به شعارهای سالانه حوزه گردشگری استان اظهار کرد: سال گذشته اصفهان به عنوان مهد صنایع دستی جهان معرفی شد و امسال شعار استان اصفهان پایتخت گردشگری کویری ایران انتخاب شده است. بر همین اساس، برنامههای اطلاعرسانی، ایونتها و جشنوارهها به سمت معرفی ظرفیتهای کویری استان هدایت میشود. وی از خبرنگاران خواست در معرفی کویر اصفهان مشارکت فعال داشته باشند.
کرمزاده با اشاره به آمارهای گردشگری گفت: برخی شهرستانها مانند خوانسار، گلپایگان، نایین، اردستان، خور و بیابانک و کاشان عملکرد مطلوبتری داشتند. کاشان توانست رتبه دوم بازدید کشور را به دست آورد، در حالی که ضریب اشغال هتلها در شهر اصفهان، نجفآباد و شاهینشهر تحت تأثیر شرایط اخیر کاهش یافت.
وی افزود: تصمیم استاندار برای بازگشایی اصولی و ایمن بناهای تاریخی، الگویی ملی شد و هیئت دولت نیز بر اساس آن دستور بازگشایی مشروط بناهای تاریخی را در سراسر کشور صادر کرد.
کرمزاده با اشاره به حجم بالای پروندههای حقوقی مرتبط با میراث فرهنگی اعلام کرد: با هرگونه حفاری غیرمجاز، تعرض به بناهای تاریخی یا تخلف دستگاهها برخورد قضایی قاطع انجام شده است.
وی تأکید کرد میراث فرهنگی ناموس این سرزمین است و بناهای تاریخی امانتی برای آیندگان محسوب میشوند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان در پایان اظهار کرد: تلاش ما این است که رتبه استان در ثبت آثار، مرمت بناها و حفاظت از میراث تاریخی ارتقا یابد و در برابر هرگونه تهدید علیه هویت تاریخی اصفهان با قدرت بایستیم.
