یک میلیون و ۴۰۰ هزار نهال هدیه دانش آموزان بسیجی به رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز سردار مسلمی با تشریح دستاوردهای پویش ملی «هم‌عهدی سبز به یاد رهبر شهیدم»، اعلام کرد: این پویش که از نیمه اسفندماه سال گذشته آغاز شده و تا پایان فروردین‌ماه امسال ادامه دارد، با هدف لبیک به منویات رهبر شهید انقلاب در خصوص توسعه فضای سبز به اجرا درآمده است. به گفته وی، در این مدت زمان کوتاه، دانش‌آموزان بسیجی با مشارکت سازمان بسیج سازندگی و سازمان منابع طبیعی و وزارت آموزش و پرورش موفق به کاشت ۷۸۱ هزار نهال مثمر و ۵۸۸ هزار نهال غیرمثمر شده‌اند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی، کلان‌هدف این سازمان از اجرای این طرح را تحقق چشم‌انداز کاشت ۱ میلیارد اصله نهال در طول ۴ سال دانست؛ طرحی که پایه‌های آن در دولت شهید رئیسی گذاشته شد.

وی تاکید کرد: ورود همه‌جانبه دانش‌آموزان به این عرصه، اثبات فرمایشات رهبر شهید انقلاب است که فرمودند این هدف‌گذاری با همت همگانی و پشتیبانی دستگاه‌های دولتی، کاملاً عملی و دست‌یافتنی است.

سردار مسلمی با اشاره به دغدغه‌های عمیق و همیشگی رهبر شهید در خصوص حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، خاطرنشان کرد: ایشان همواره مسئله حفظ جنگل‌ها و گسترش پوشش گیاهی را یک ضرورت حیاتی، امنیتی و وظیفه‌ای دینی و ملی می‌دانستند. بررسی سیره و تأکیدات مکرر آن شهید بزرگوار نشان می‌دهد که ایشان با جدیت در برابر پدیده جنگل‌تراشی و تخریب محیط زیست می‌ایستادند و طرح عظیم کاشت یک میلیارد درخت را به عنوان یک پدافند غیرعامل در برابر تغییرات اقلیمی و پیشروی بیابان‌ها پایه‌گذاری کردند. در نگاه رهبر شهیدمان، منابع طبیعی امانت نسل‌های آینده است و هر درختی که کاشته می‌شود، سنگری برای حفظ حیات ایران عزیز به شمار می‌رود.

وی در بخش دیگری از این گفتگو به تشریح ابعاد علمی و اقتصادی این نهضت پرداخت و گفت: برای درک بزرگی این کار، تصور کنید مساحت فعلی تمام جنگل‌های کشور ما حدود ۱۱ میلیون هکتار است. اگر در این هدف‌گذاری، موفق شویم به طور متوسط تنها ۴۰۰ درخت را در هر هکتار حفظ کرده و به ثمر برسانیم، عملاً ۲ و نیم میلیون هکتار جنگل جدید به کشور اضافه کرده‌ایم؛ این یعنی وسعتی معادل یک استان سرسبز و پهناور به نقشه‌ جنگل‌های ایران افزوده می‌شود!

وی در خصوص تأثیرات اقلیمی درختکاری در ابعاد ملی افزود: این اتفاق در استان‌های گرمسیر و جنوبی ما می‌تواند معجزه کند؛ به گونه‌ای که با ایجاد پوشش گیاهی، دمای هوا تا ۳ درجه خنک‌تر شده و رطوبت تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد که به معنای جان‌گرفتن دوباره‌ی کشاورزی در این مناطق است.

سردار مسلمی سودآوری این طرح را جایگزینی بی‌نظیر برای برخی پروژه‌های پرهزینه دانست و خاطرنشان کرد: به جای ساخت سدهای بتنی گران‌قیمت، این جنگل‌های جدید به عنوان سدهای طبیعی عمل کرده و می‌توانند سالانه ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب باران را در دل خاک ذخیره کنند که ارزش اقتصادی این حجم آب بیش از ۱۲۵ همت است.

وی با اشاره به دیگر ابعاد گسترده رونق درختکاری تصریح کرد: ارزش این نهضت تنها به تولید اکسیژن و ذخیره آب محدود نمی‌شود؛ بلکه تثبیت خاک، جلوگیری از فرسایش و مهار ریزگردها، ایجاد پناهگاه برای حیات وحش و تلطیف فضای روانی جامعه از دیگر ثمرات قطعی این حرکت ملّی است که زیرساخت‌های زیستی کشور را برای نسل‌های آینده بیمه می‌کند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی در ادامه به تشریح ماحصل و برکات عمیق حضور نسل آینده‌ساز در این طرح پرداخت و تصریح کرد: وقتی یک دانش‌آموز نوجوان با دستان خود نهالی را در خاک می‌کارد، در واقع ریشه‌های تعلق خاطر خود را به آب و خاک این سرزمین عمیق‌تر می‌کند. ماحصل حضور این نسل، بسیار فراتر از آمار درختان کاشته شده است؛ ما در حال تربیت نسلی هستیم که از یک ناظر صرفاً نگران محیط‌زیست، به یک کنشگر، سازنده و حافظ واقعی طبیعت تبدیل می‌شود.

وی تاکید کرد: این مشارکت میدانی، تمرین عملی مسئولیت‌پذیری، کار گروهی و امیدآفرینی است. دانش‌آموزان یاد می‌گیرند که برای ساختن ایرانی آبادتر نباید منتظر دیگران بمانند. آن‌ها نهالی را می‌کارند که خودشان قرار است در دهه‌های آینده در سایه‌سار آن زندگی کنند و این یعنی گره زدن سرنوشت نسل امروز با آبادانی فردای کشور.

سردار مسلمی در پایان یادآور شد: این نوجوانان با روحیه بسیجی خود، سفیرانی هستند که فرهنگ احترام به طبیعت را به درون خانه‌ها برده و خانواده‌ها را با این نهضت ملی همراه می‌کنند. عَلَمی که رهبر شهید انقلاب برای حفظ محیط زیست بلند کرده است، با دست‌های پرتوان و با انگیزه همین آینده‌سازان برافراشته خواهد ماند.