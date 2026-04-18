  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۸

مقام ایرانی در گفتگو با الجزیره:

با تداوم اقدامات خصمانه آمریکا سخن گفتن ازبازگشایی تنگه هرمز بی‌معناست

مشاور سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تأکید کرد که در سایه تلاش آمریکا برای محاصره دریایی ایران نمی توان درباره بازگشایی تنگه هرمز سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی صفری» مشاور سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی الجزیره تأکید کرد که در سایه تداوم تلاش آمریکا برای اعمال محاصره دریایی علیه ایران نمی توان درباره بازگشایی تنگه هرمز سخن گفت.

پیشتر هم سخنگوی وزارت خارجه هشدار داده بود که محاصره دریایی توسط آمریکا نقض آتش بس محسوب می‌شود و ایران متقابلا اقدام لازم را صورت خواهد داد.

فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز شنبه اعلام کرد که ‏هر نقض عهدی از سوی آمریکا، پاسخی شایسته دارد و تا زمانی که تردد شناورها از مبدأ ایران و به مقصد ایران مورد تهدید باشد، وضعیت تنگه هرمز به حالت قبلی باقی می‌ماند.

کد مطلب 6804397

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      تنگه هرمز به آمریکایی‌ها حساسیت داره. برن، همه‌چیز خودبه‌خود حل می‌شه.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها