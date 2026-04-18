به گزارش خبرگزاری مهر، «علی صفری» مشاور سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی الجزیره تأکید کرد که در سایه تداوم تلاش آمریکا برای اعمال محاصره دریایی علیه ایران نمی توان درباره بازگشایی تنگه هرمز سخن گفت.

پیشتر هم سخنگوی وزارت خارجه هشدار داده بود که محاصره دریایی توسط آمریکا نقض آتش بس محسوب می‌شود و ایران متقابلا اقدام لازم را صورت خواهد داد.

فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز شنبه اعلام کرد که ‏هر نقض عهدی از سوی آمریکا، پاسخی شایسته دارد و تا زمانی که تردد شناورها از مبدأ ایران و به مقصد ایران مورد تهدید باشد، وضعیت تنگه هرمز به حالت قبلی باقی می‌ماند.