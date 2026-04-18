به گزارش خبرنگار مهر، بانوان، سالهاست که در بسیاری از عرصههای فرهنگی، اجتماعی و حتی نقشآفرینیهای تاریخی، جایگاه خود را تثبیت کردهاند. در روزهایی که هر مناسبت رنگ و بوی تازهای میگیرد، گرامیداشت روز دختر نیز امسال به شکل متفاوتتری رقم خورد؛ برنامهای که تلاش داشت پیوند میان مادران و دختران را نه تنها بهعنوان رابطهای خانوادگی، بلکه بهعنوان مسیری برای تداوم ارزشهای معنوی و اجتماعی برجسته کند. این آیین، به همت ادارهکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان و شورای هیئات مذهبی بانوان اصفهان، در سالن جدید گلستان شهدا برگزار شد و از همان ابتدا حالوهوای خاصی به خود گرفت.
پیش از آغاز رسمی مراسم، فضای سالن با حضور آرام و منظم مادران و دخترانی که از راه میرسیدند، پر میشد. دختران جوان با پوششهایی ساده و مرتب، در کنار مادرانی که چهرههایشان آمیختهای از وقار، تجربه و امید بود، لحظهبهلحظه بر تنوع و صمیمیت جمع میافزودند. نورهای نرم سالن، صدای تلاوت ملایم و حرکت آهسته جمعیت، حالتی از آمادگی برای یک آیین صمیمی و معنوی ایجاد کرده بود.
با شروع برنامه، مجری ابتدا به جایگاه بانوان و دختران در ساختار اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد؛ اینکه چگونه نقش آنان نهتنها در خانواده، بلکه در شکلدهی ارزشها و انتقال مفاهیم اخلاقی و فرهنگی به نسل بعد، اهمیت دارد. او در ادامه از نگاه متفاوت امسال به روز دختر گفت؛ نگاهی که تلاش داشت این روز را فراتر از یک تبریک تقویمی، به فرصتی برای بازاندیشی در نقش دختران امروز و مادران فردا تبدیل کند.
در میانه مراسم، نوبت به تقدیر از دختران شهدای جنگ رمضان رسید؛ لحظهای که سالن را لبریز از احساسات عمیق کرد. هنگام بالا رفتن دختران شهدا روی سن، سکوتی آرام میان جمع حکمفرما شد. مادرانی که سالهای دور، داغ جوانی را تحمل کرده بودند، با چشمانی آرام اما پرمعنا به صحنه نگاه میکردند. دختران شهدا، هر یک با دریافت شاخه گلی و لوح تقدیر، لحظهای در مرکز توجه قرار گرفتند؛ لحظهای که برای بسیاری از حاضران، یادآور استمرار راهی بود که پدرانشان آغاز کرده بودند.
روایت کوتاه یکی از مادران شهدا درباره آخرین دیدار با فرزندش فضای سالن را دگرگون کرد. صدایش آرام اما نافذ بود و هر جمله او وزنی از خاطره و حقیقت داشت. برخی از حضار اشکهایشان را آرام پاک میکردند و برخی دیگر با نگاههایی طولانی سعی میکردند آن لحظات را در ذهن خود ثبت کنند.
خون رهبر شهید ملتها را بیدار کرد
همچنین حجتالاسلام والمسلمین مهدی فوقی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در این مراسم ضمن اشاره به فریبخوردگان متاثر از سخنان ترامپ و استکبار جهانی، اظهار کرد: کسانی که فریب ترامپ را خوردند، امروز شرمنده و شرمسار هستند.
وی با یادآوری فاجعه مدرسه شهدای میناب، این شهدا را سند فریبخوردگان دانست و گفت: شهدای مدرسه میناب سند فریبخوردگان خواهند ماند.
حجت الاسلام و المسلمین فوقی با بیان اینکه دیگر موقعیت جولان فروشان نیست، افزود: امروز مردم ایران در مواکب و میادین جان فدای ایران هستند؛ به قول شهید حاج قاسم، ایران حرم است.
وی تأکید کرد: خون رهبر شهید، خون دانشآموزان بیگناه میناب و جای جای ایران، و سرداران رشید ما مردم را بیدارتر کرده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به حضور دختران در این جمع، آن را میثاقی دوباره با ولایت فقیه و شهدا دانست و گفت: آری امروز در کنار شهدا و هزاران شهید دیگر و هماهنگ با ولادت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)میثاق می بندیم که از این حرم دفاع کنیم.
وی خطاب به رهبری معظم انقلاب، پیام مردم اصفهان، بانوان اصفهان و دختران اصفهان را این چنین اعلام کرد: ای رهبر ما، مردم اصفهان، بانوان اصفهان و دختران اصفهان امروز اینجا جمع شدهاند تا بگویند ما از شهادت نمیترسیم و این شعار همیشگی مردم اصفهان است. حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست.
حجت الاسلام و المسلمین فوقی مجدداً بر بیداری ملتها به واسطه خون رهبر شهید و امام خامنهای تأکید کرد و عنوان کرد: آری خون رهبر شهید ما، خون امام خامنهای عزیز، ملتها را بیدار کرد.
وی با اشاره به همبستگی منطقهای، بیان داشت: مردم عراق امروز با چشمانی اشکآلود در کنار شما قرار دارند. مردم یمن و مردم لبنان در کنار شما هستند و فریاد خواهید زد مرگ بر آمریکا.
در پایان، وی ضمن دعا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج)، پیام واحد مردم را "اعلام موضع قاطعانه و عاشورایی "هیهات منا الذله" در برابر دشمنان و ستمگران" توصیف کرد و این پیام را نشاندهنده روحیه شهادتطلبی و ایستادگی ملت ایران دانست.
در ادامه، گروهی از دختران نوجوان سرودی با مضمون همبستگی، امید و نقش دختران در آینده کشور اجرا کردند. حرکت هماهنگ دستانشان، لبخندهای طبیعی و صدای گرمشان، انرژی تازهای در فضای مراسم جاری کرد. مادران بسیاری با شوق گوشیهایشان را بالا میبردند تا این صحنه را ثبت کنند؛ شاید بهعنوان یادگاری از گرامیداشت متفاوت روز دختر در سال جاری.
در بخش پایانی، حاضران در فضایی آرام و هماهنگ، آیینی نمادین را برای نشان دادن پیوند نسلها و نقش دختران در تداوم ارزشهای فرهنگی برگزار کردند. مادران دست دخترانشان را در دست میفشردند و دختران با نگاههایی سرشار از احترام و محبت، همراه آنها میایستادند. این لحظه پایانی، شاید خلاصهای قابل لمس از تمام آن چیزی بود که مراسم قصد داشت نشان دهد: پیوستگی نسلها، نقشبخشی به دختران، و پاسداشت معنویت در قالبی صمیمی و خانوادگی.
با پایان برنامه، مادران و دختران آرام از سالن خارج میشدند؛ برخی با دستهگلهایی در دست، برخی سرگرم گفتوگوهای کوتاه و برخی در حال گرفتن عکس یادگاری. اما آنچه بیش از همه در نگاهها دیده میشد، رضایت و آرامشی بود که از یک گرامیداشت متفاوت و معنادار در روز دختر باقی مانده بود.
