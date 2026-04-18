میزان خسارت های جنگ ۴۰ روزه به استان زنجان ۳.۵ همت است

به گزارش خبرگزاری مهر سید محسن صادقی در بازدید از بخش های مختلف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با قدردانی از خدمات این نهاد انقلابی در جنگ تحمیلی؛ افزود: بنیاد مسکن، محرومین و بی صدایانی که دستشان به جایی نمی رسند را شناسایی کرده و خدمات مورد نیاز را به آنها ارائه می کند.

وی با بیان اینکه بطور مشخص هدف از حضور و بازدید از بخش های مختلف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قدردانی از زحمات مجموعه است؛ گفت: بنیاد مسکن استان زنجان، معین استان های مختلفی بوده و به طور مثال در بازسازی بم در سال ۸۲ و نیز در حوادث طبیعی استان های مختلف مشارکت کرده که این موضوعات کمتر انعکاس یافته است.

استاندار زنجان با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه نیز بنیاد مسکن استان در امر بازسازی ۱۱ منطقه استان تهران مشارکت داشته؛ گفت: بطور مشخص در جنگ ۴۰ روزه نیز حضور بنیاد مسکن فراتر از انتظار بوده و با توجه به گزارش های ارائه شده جای تقدیر دارد.

وی با بیان اینکه تقویت ماشین آلات سنگین بنیاد مسکن امری مهم است؛ گفت: تقویت ماشین آلات در این شرایط لازم بوده و در این میان منابع مالی مورد نیاز با توجه به گستردگی حوزه ماموریتی و توانایی فنی، بایستی لحاظ شود.

صادقی با بیان اینکه انسجام بخشی در حوزه رسیدگی و تامین نیازهای مردم در مدت زمان جنگ، نمود و جلوه ای حماسی داشت؛ افزود: انسجام و وحدت در داخل کشور و حضور در خیابان و میادین نشان از پیروزی قطعی ایران دارد و بنابر آخرین اطلاعات، دشمن در شرایط تضعیف شده قرار گرفته و به اذعان تمامی رسانه های معتبر بین المللی ایران پیروز میدان است.

استاندار زنجان در ادامه با بیان اینکه ایران در جنگ ۴۰ روزه، در برابر دو کشور صهیونی- و امریکایی تا دندان مسلح و با امکانات فوق العاده قرار گرفت؛ گفت: در صورتی که وحدت و انسجام ملی کشورمان بیشتر باشد بر دشمن غلبه کرده و علی رغم تبلیغات آنها کشورمان در شرایط خوبی قرار دارد.

وی با بیان اینکه امیدواریم نتیجه این مذاکرات به آتش بس قطعی، توقف جنگ و تضمین برای عدم حمله مجدد، منتهی شود؛ افزود: با روی کار آمدن ترامپ او طرح صلح از دریچه قدرت مطرح کرد اما کاملا وارونه شد، و این در حالی است کشورمان صلح را از دریچه قدرت با تمام قوا دنبال می کند.

صادقی با بیان اینکه ایران توانست در این جنگ خواسته های خود را تحمیل کند؛ گفت: تنگه هرمز قبل از جنگ، با مشکلی مواجه نبود، اما یکی از مطالبات ترامپ در مدیریت تنگه این است که جلوگیری از تردد کشتی های جنگی و نفتی، رخ ندهد.

استاندار زنجان با بیان اینکه برآیند قدرت کنونی حاصل تلاش رزمندگان است؛ ادامه داد: خدمات بنیاد مسکن استان زنجان قابل تقدیر بوده و این پیروزی حاصل همکاری تک تک پرسنل ارگان های مختلف به ویژه بنیاد مسکن است.

وی با بیان اینکه ایران در صورت عدم پذیرفتن خواسته ها، با کسب تجارب لازم، هماهنگی های بیشتر، برای دفاع از کیان کشور بیش از گذشته آماده تر است؛ خاطر نشان کرد: اگر چه تاب آوری دشمن کمتر از آن چیزی است که نشان داده، بنابر این در صورت تداوم جنگ مشکلات عدیده برای کشور آمریکا از قبیل سوخت و غیره بوجود خواهد آمد و حتی برای جهان نیز قابل تحمل نخواهد بود.