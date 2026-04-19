بانک مسکن سال گذشته ۲۲۵ همت قرارداد تسهیلاتی منعقد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن (هیبنا) سعیدرضا کوهی با تشریح عملکرد معاونت اعتباری در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: سال گذشته را با تمرکز بر اهمیت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تدوین سیاست‌های اعتباری در راستای سیاست‌های بخشی و اهداف کلان آغاز کردیم. در این مسیر، نظارت اعتباری با اولویت کنترل منابع و مصارف تقویت و محصولات اعتباری متنوعی نیز با هدف تقویت بانکداری شرکتی به بازار عرضه شد.

پیشرانی در توسعه بخش مسکن

معاون اعتباری مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به نقش پیشران بانک مسکن در طرح‌های ملی تصریح کرد: از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۴، قرارداد احداث بیش از ۳۹۱ هزار واحد مسکونی به ارزش ۱۹۰ همت منعقد شده است.

وی افزود: در سال گذشته، بالغ بر ۴۰ همت تسهیلات فروش اقساطی سهم‌الشرکه ناشی از قراردادهای مشارکت مدنی به ۱۱۰هزار واحد مسکونی پرداخت و ۲۳ همت قرارداد تسهیلات مشارکت مدنی برای ساخت بیش از ۲۵ هزار و ۲۵۳ واحد مسکونی منعقد شد. همچنین برای حمایت از تکنولوژی‌های نوین، اعتبارات جداگانه‌ای به طرح‌های صنعتی‌سازی مسکن تخصیص یافت.

وی به اعطای ۴۴ همت تسهیلات خرید مسکن (حدود ۶۷ هزار فقره) و ۱۳ همت تسهیلات تعمیرات (۵۶ هزار فقره) اشاره کرد که نقش مهمی در خانه‌دار شدن و بهسازی بافت‌های مسکونی هموطنان داشته است.

انعقاد بیش از ۳۰۰۰ فقره قرارداد تسهیلات ودیعه مسکن بالغ بر ۶۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴، از دیگر موارد مورد اشاره معاون اعتباری بانک مسکن بود.

کوهی گفت: در راستای حمایت از متقاضیان، کاهش نرخ سود تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد تداوم یافت و طرح تقسیط پلکانی این تسهیلات نیز با موفقیت اجرایی شد.

تسهیلات خرد و مسئولیت‌های اجتماعی

معاون اعتباری بانک مسکن در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۴، قریب به ۲۲۳هزار فقره تسهیلات مرابحه بالغ بر ۷۰ همت به متقاضیان اعطا شد. در بخش قرض‌الحسنه نیز پرداخت بیش از ۱۶۷ هزار فقره تسهیلات به مبلغ ۳۱ همت را در کارنامه داشتیم که شامل پرداخت بیش از ۳ همت تسهیلات ازدواج و قریب به یک همت تسهیلات فرزندآوری بوده است. در این رابطه، مفتخریم اعلام کنیم که صف انتظار تسهیلات ازدواج در این بانک به صفر رسیده و تمامی متقاضیان تعیین شعبه شده‌اند.

کوهی با اشاره به اقدامات ویژه بانک در سال گذشته خاطرنشان کرد: در پی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آسیب‌های وارده، بلافاصله بخشنامه اعطای تسهیلات بازسازی، تعمیر و ودیعه مسکن برای آسیب‌دیدگان تدوین و ابلاغ شد، چنانکه تسهیلات قرض الحسنه ودیعه جنگ رمضان در سال جاری نیز مصوب و اکنون در حال پرداخت به متقاضیان است. از سوی دیگر در راستای مسئولیت اجتماعی و حمایت از انرژی‌های پاک، شیوه‌نامه نصب نیروگاه‌های خورشیدی خانگی و پرداخت تسهیلات مرتبط با آن نیز در سال گذشته ابلاغ شد.

معاون مدیرعامل بانک مسکن در پایان، ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق «گام» جهت تأمین مالی زنجیره تولید و انعقاد تفاهم‌نامه با صندوق ملی مسکن برای وصول اقساط دهک‌های ۱ تا ۴ را از دیگر اقدامات مهم سال ۱۴۰۴ برشمرد و تأکید کرد: روند خدمت‌رسانی و تلاش برای رفع نیاز هم‌وطنان، به‌ویژه در بخش مسکن و ساختمان، در سال جاری با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.