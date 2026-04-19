ثبت نام چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عیسی‌زاده گفت: فرایند ثبت نام این دوره از مسابقات همزمان با سراسر کشور از امروز، ۲۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا پایان اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه به نشانی www.oghaf.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

عیسی‌زاده ادامه داد: این دوره از مسابقات همانند سال گذشته در دو گروه سنی گروه سنی بالای ۱۸ سال (متولدین ۲۹ فروردین ۱۳۸۷ تا ۲۹ فروردین ۱۳۴۵، با بازه سنی حداقل ۱۸ و حداکثر ۶۰ سال) در دو بخش آوایی و معارفی و رشته‌های تحقیق و رشته‌های معارفی ترجمه عمومی، معارف قرآن (ویژه اهل تشیع و اهل تسنن)، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال (متولدین ۳۰ فروردین ۱۳۸۷ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۳) در رشته‌های تحقیق، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، ۱۰ جزء و ۵ جزء.

رئیس اداره امور قرآنی استان زنجان گفت: ثبت نام تمامی گروه‌ها صرفاً از طریق تارنمای اعلام شده انجام می‌پذیرد. از شرکت‌کنندگان به ویژه گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال خواست در ثبت دقیق تاریخ تولد خود دقت لازم را به عمل آورند.

عیسی زاده با اشاره به اعلام مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور مبنی بر عدم تمدید دوره ثبت‌نام، از متسابقین خواست در اولین فرصت نسبت به ثبت نام و نهایی کردن حضور خود در مسابقات اقدام کنند.

وی ادامه داد: مستندات و ضمائم این دوره از مسابقات از جمله شیوه‌نامه، آیین‌نامه و کاربرگ‌های داوری از طریق تارنمای www.oghaf.ir قابل دریافت است.