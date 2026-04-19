تأمین و توزیع آرد در مازندران با ثبات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی زنجیره تامین و توزیع آرد از تداوم وضعیت پایدار در تأمین و توزیع آرد و ملزومات بسته‌بندی در استان خبر داد و بر ضرورت نظارت دقیق و مستمر بر شبکه توزیع تأکید کرد.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به ظرفیت مناسب تولید داخلی در حوزه ملزومات بسته‌بندی و وضعیت مطلوب ذخایر، اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده با تولیدکنندگان داخلی، روند تأمین کیسه و سایر اقلام بسته‌بندی در استان پایدار بوده و برنامه‌ریزی لازم برای تداوم بدون وقفه آن انجام شده است.

در ادامه نشست، بر تقویت نظارت‌های میدانی در سطح شهرستان‌ها و شناسایی گلوگاه‌های احتمالی در شبکه توزیع تأکید شد. شرکت‌کنندگان همچنین بر هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای حفظ ثبات در تأمین و توزیع کالاهای اساسی به‌ویژه آرد و نان تأکید کردند.

در پایان این نشست مقرر شد با استمرار همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی، روند تأمین و توزیع آرد و ملزومات مرتبط با دقت و نظارت بیشتری دنبال شود تا خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان در سطح استان ادامه یابد.