به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس حسینی در مراسمی که به منظور تجلیل از سیمبانان و دکل‌بانان صنعت برق استان یزد برگزار شد، با تأکید بر جایگاه والای سیمبانان به عنوان خط‌مقدم تأمین پایدار انرژی در کشور، گفت: نامگذاری روز سیمبان، تنها یک عنوان تقویمی نیست بلکه هدف آن پاسداشت از فعالان این حوزه است که در هر شرایطی به مردم شریف ایران خدمت می‌کنند.

وی با بیان این که سیمبانی فقط یک شغل نیست بلکه نماد ایثار، فداکاری و عشق به وطن است، گفت: فعالان این حوزه در هر شرایط جوی و با پیمودن مسیرهای سخت به مردم خدمت می‌کنند.

حسینی ضمن گرامی‌داشت یاد ۱۲ شهید صنعت آب و برق در تجاوز دشمن آمریکایی صهوینیستی به کشورمان، خاطرنشان کرد: در روزهای ابتدایی جنگ، یکی از خطوط انتقال یزد دچار آسیب شد و گروه تعمیرات بدون درنگ و بدون ایجاد خاموشی با فداکاری به محل اعزام شدند و در کمترین زمان ممکن تا لحظات افطار، خط را به شبکه بازگرداندند.

این مسئول تصریح کرد: عشق می‌ورزیم به تلاشگرانی که در سخت‌ترین شرایط با صعود از دکل‌ها، خطوط آسیب‌دیده را دوباره وارد مدار می‌کنند و همچنین از همکاران خود در معاونت بهره‌برداری، حفاظت فیزیکی و شرکت‌های پیمانکار که در طول جنگ تحمیلی رمضان تمام‌قد پای کار بودند و از خط‌مقدم تأمین انرژی صیانت کردند.

احسان بالاکتفی مدیر کل مدیریت بحران استانداری یزد نیز در این مراسم با بیان این که واژه «سفیران نور» برازنده سیمبانان و دکل‌بندان است، گفت: معرفی این شغل مهم به مردم بسیار ضروری و اثرگذار است.

وی افزود: پایداری واژه‌ای مقدس است و سیمبانان که در این عرصه فعالیت می‌کنند، از این تقدس بهره‌مند هستند.

بالاکتفی در پایان با قرائت متنی در وصف تلاشگران سیمبان و دکل‌بان، بر نقش مهم این نیروها در شرایط جنگی و بحرانی تأکید کرد.

رضا ساده معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد نیز در این مراسم ضمن قدردانی از تلاشگران صنعت برق، گزارشی از وضعیت شبکه و تیم‌های عملیاتی در استان ارائه کرد و افزود: هدف ما این است که تمام توان خود را برای حمایت از این قشر زحمت‌کش به کار بگیریم، هرچند نیاز به بهبود و حمایت بیشتری احساس می‌شود