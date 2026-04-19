پیرهادی: نیروهای خدمات شهری خط مقدم حفاظت از سیمای شهر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه حدود ۴۰ هزار واحد مسکونی و ۳۰۰ مدرسه در جنگ تحمیلی اخیر مورد حملات ددمنشانه دشمن آمریکایی - اسرائیلی قرار گرفته است، اظهار کرد: با هر بارحمله پرسنل مدیریت شهری به‌ محض پایان مرحله ایمنی و ارزیابی اولیه با تمام ظرفیت وارد میدان شدند و عملیات جمع‌آوری آواربرداری را آغاز کردند؛ همچنین با تمام ظرفیت تلاش کردند تا آثار آلودگی‌های بصری در شهردر کوتاه‌ترین زمان برطرف شود و البته شست‌وشوی معابر، بازپیرایی فضای سبز و ترمیم تجهیزات شهری نیز از جمله این اقدامات بوده است.

وی تأکید کرد: اینکه امروز شهروندان هیچ اثر قابل‌ مشاهده‌ای از تخریب و آوار حاصل از اصابت موشک در سطح معابر مشاهده نمی‌کنند و شهر آراسته و تمیز به نظر می رسد، حاصل تلاش شبانه‌روزی پاکبان‌های دلسوز و کارکنان خدوم خدمات شهری و نیز برنامه‌ریزی دقیق از پیش تعیین‌ شده برای مدیریت بحران از سوی شهردار تهران است.

پیرهادی عملکرد پاکبان‌ها و نیروهای خدمات شهری را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این نیروها خط مقدم آرام‌سازی و حفاظت از سیمای شهر هستند و توانستند در زمان بسیار کوتاه چهره تهران را پایدار و قابل قبول نگه دارد.