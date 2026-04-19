۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

گیتی پسند قهرمان لیگ برتر فوتسال شد

در پایان رقابت‌های لیگ برتر فوتسال، تیم گیتی پسند موفق شد برای هفتمین بار عنوان قهرمانی را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هفته بیست و ششم و پایانی لیگ برتر فوتسال امروز یکشنبه ۳۰ فروردین و به صورت همزمان از ساعت ۱۵ آغاز شد و در پایان تیم گیتی پسند با پیروزی مقابل پالایشگاه نفت شازند موفق شد برای هفتمین بار عنوان قهرمانی در این مسابقات را کسب کند. این در حالی بود که پیش از آغاز مسابقات هفته پایانی، دو تیم گیتی پسند و مس سونگون شانس قهرمانی داشتند که مسی ها هم موفق به شکست حریف خود شدند اما با یک امتیاز کمتر از گیتی پسند موفق به کسب این عنوان مهم نشدند.

لازم به ذکر است که گیتی پسند با ۶۵ امتیاز صدرنشین شد و تیم جواد الائمه شهرکرد با ۴ امتیاز در قعر جدول قرار گرفت.

نتایج هفته پایانی لیگ فوتسال ایران به شرح زیر است:

* پالایش نفت بندرعباس ۴ - فولاد زرند ایرانیان ۲
* پالایشگاه نفت شازند صفر - گیتی پسند ۴
* گهر زمین سیرجان ۴ - بهشتی سازی گرگان یک
* مس سونگون ۶ - شهرداری ساوه ۲
* پالایش نفت اصفهان ۴ - جواد الائمه شهرکرد صفر
* سن ایچ ساوه ۴ - پردیس قزوین ۴
* عرشیا شهرقدس صفر - فولاد هرمزگان صفر

