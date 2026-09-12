بهسازی نیمه جنوبی خط یک مترو به نوروز سال آینده موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، هادی زند درباره دلایل این تغییر زمان‌بندی گفت: در خصوص پروژه بهسازی نیمه جنوبی خط یک، نظرسنجی گسترده‌ای برگزار شد که در مجموع ۸ هزار و ۲۹۸ نفر از مسافران خط یک در آن مشارکت کردند.

وی ادامه داد: نتایج این نظرسنجی که دیدگاه و صدای مسافران را به‌صورت شفاف به ما منتقل کرد، نشان داد حدود ۶۷ درصد از مسافران این خط با اجرای عملیات بهسازی در روزهای کاری و اعمال محدودیت تردد در این ایام موافق نیستند.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو درباره ملاحظات فنی تغییر زمان‌بندی عنوان کرد: اگرچه ترجیح اولیه مسافران، اجرای عملیات در روزهای پنجشنبه و جمعه بود، اما از نظر فنی، امکان اجرای این بخش از پروژه بهسازی نیمه جنوبی خط یک صرفاً در بازه‌های کوتاه پایان هفته وجود نداشت. از سوی دیگر، اجرای تعطیلی کامل و ۱۰ روزه خط در شهریورماه، با توجه به نتایج نظرسنجی، می‌توانست اختلال قابل‌توجهی در رفت‌وآمدهای روزمره شهروندان ایجاد کند.

وی افزود: بر این اساس و با هدف ایجاد توازن میان الزامات فنی پروژه و ضرورت حفظ کیفیت و تداوم خدمت‌رسانی به مسافران، تصمیم گرفته شد عملیات تکمیل بهسازی به جای ۱۰ روز در شهریورماه، در تعطیلات نوروز سال آینده اجرا شود؛ بازه‌ای که به دلیل کاهش تقاضای سفرهای کاری و تحصیلی، از مناسب‌ترین زمان‌ها برای انجام این عملیات به شمار می‌رود.

زند در پایان خاطرنشان کرد: مبنای تصمیم‌گیری در این پروژه، علاوه بر الزامات فنی و اجرایی، توجه به تجربه و دیدگاه مسافران بوده است. شرکت بهره‌برداری مترو تهران تلاش می‌کند ضمن پیشبرد برنامه‌های عمرانی و بهسازی شبکه، کمترین اختلال را در سفرهای روزانه شهروندان ایجاد کند و جزئیات برنامه زمان‌بندی اجرای عملیات، نحوه خدمت‌رسانی و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای مسافران را پیش از آغاز طرح، به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی خواهد کرد.