مدیر ورزشگاه بصره: آماده میزبانی از استقلال هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و السد قطر در هفته اول مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا باید شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور و از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران در ورزشگاه بین المللی شهر بصره عراق رو در روی هم قرار گیرند. در حالی که قرار بود کاروان استقلال امروز شنبه ۲۱ شهریور راهی شهر بصره شود اما به دلیل برخی از مشکلات از سمت کشور میزبان، هنوز زمان سفر آبی ها مشخص نیست.

لطفی الجزائری مدیر مجموعه ورزشی بصره از آماده بودن ورزشگاه بین‌المللی بصره برای میزبانی از دیدار استقلال ایران و السد قطر خبر داد و گفت: پس از دریافت موافقت‌های لازم از کنفدراسیون فوتبال آسیا، با توجه به اینکه ایران و فدراسیون فوتبال این کشور یک طرف این مسابقه هستند، ورزشگاه بین‌المللی بصره را برای میزبانی این دیدار انتخاب کردند. استقلال برای نخستین بازی خود روز دوشنبه آینده مقابل السد قطر قرار خواهد گرفت.

او افزود: این انتخاب برای ما یک امتیاز مهم است زیرا استقلال برای میزبانی این مسابقه چند گزینه در اختیار داشت اما در نهایت ورزشگاه بین‌المللی بصره را انتخاب کرد.

مدیر مجموعه ورزشی بصره گفت: در جلسه ای که با مدیران باشگاه استقلال داشتیم درباره پروتکل‌های مربوط به نحوه همکاری و میزبانی، برنامه تمرینی تیم‌ها و جزئیات مربوط به مسابقه صحبت شد. از جمله اینکه تیم میهمان یعنی السد قطر چه زمانی وارد بصره می‌شود، چه ساعتی تمرین خواهد کرد سطح نمایندگی دیپلماتیک دو تیم چگونه خواهد بود و تعداد اعضای کاروان رسانه‌ای آنها چقدر است تا هماهنگی‌های رسانه‌ای لازم انجام شود.

او افزود: در ابتدا برنامه امنیتی و ظرفیت ورزشگاه را برای نمایندگان استقلال تشریح کردیم. آنها بعدازظهر پس از پایان جلسه از ورزشگاه بازدید کردند و زمین مسابقه را نیز مورد بررسی قرار دادند. خوشبختانه از شرایط ورزشگاه و زمین مسابقه رضایت داشتند و بازدید آنها با نوعی شگفتی و اطمینان خاطر همراه بود.

الجزائری تأکید کرد: ما نیز این موضوع را یک مأموریت مهم می‌دانیم و می‌خواهیم توانایی‌های خود را به عنوان یک کشور و همچنین توانمندی این مجموعه ورزشی به نمایش بگذاریم. بنابراین باید در سطح مناسبی ظاهر شویم و اعتبار عراق و مجموعه ورزشی بصره را حفظ کنیم.

وی درباره حضور تماشاگران در این مسابقه نیز گفت: درباره میزان حضور احتمالی هواداران صحبت‌هایی انجام شده و انتظار می‌رود تماشاگران در ورزشگاه حضور داشته باشند. به همین دلیل درخواست شده است که ورزشگاه به شکل مناسبی آماده شود و توصیه‌های وزارتخانه و استانداری نیز در این زمینه به ما ابلاغ شده است تا شرایط لازم برای برگزاری مسابقه را فراهم کنیم.

مدیر مجموعه ورزشی بصره ادامه داد: خوشبختانه دولت محلی همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشته است. همکاران ما در شهرداری، اداره برق و دیگر دستگاه‌های خدماتی و همچنین بخش‌های مربوط به کشاورزی، حدود یک هفته است که کار آماده‌سازی ورزشگاه را آغاز کرده‌اند. اگر امروز وضعیت این مجموعه را ببینید، تغییرات کاملاً محسوسی در آن ایجاد شده است.

او در ادامه درباره برنامه حضور دو تیم در بصره گفت: انشاالله ورزشگاه برای روز بازی کاملاً آماده خواهد بود. استقلال تهران قرار است امروز شنبه وارد بصره شود و تمرین خود را امشب برگزار می‌کند. تیم السد نیز روز یکشنبه وارد خواهد شد و روز دوشنبه مسابقه دو تیم در این ورزشگاه برگزار می‌شود. همچنین دو جلسه تمرینی تیم‌ها قرار است در همین ورزشگاه برگزار شود.

الجزائری در پایان گفت: زمین‌های تمرینی نیز آماده هستند و تمام نیازمندی‌های اصلی فراهم شده است. تنها برخی امور مربوط به اتاق‌های فنی، کمیته‌های برگزارکننده، اتاق VAR و خدمات لجستیکی باقی مانده که از جمله آنها می‌توان به راه‌اندازی ژنراتورها، تجهیزات صوتی و خدمات اینترنت اشاره کرد. این موارد نیز انشاالله تا زمان برگزاری مسابقه آماده و در دسترس خواهد بود.