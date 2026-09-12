پروانه استاندارد یک تولیدکننده لوله در تهران ابطال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم فدوی مدیرکل استاندارد استان تهران از ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد فرآورده لولههای پلیاتیلن بدون قطرهچکان، برای کاربرد آبیاری با نام تجاری آبفشان، به دلیل عدم رعایت الزامات استاندارد، توسط کارشناسان این ادارهکل خبر داد.
بر اساس اعلام اداه کل استاندارد استان تهران، وی تاکید کرد: لولههای پلیاتیلن مشمول مقررات استاندارد اجباری است و تولید، توزیع و تمرکز آن بدون اخذ مجوز استاندارد ممنوع است؛ همچنین واحدهای دارای پروانه، ملزم به رعایت الزامات استاندارد هستند و در صورت مردودیهای مکرر در نتایج آزمون محصولات خود، پروانه آن ابطال میشود.
وی ادامه داد: کد ده رقمی فرآورده مذکور ۶۶۴۸۳۷۲۹۴۴ ابطال شد و از تاریخ ابطال پروانه (۲۵/۰۵/۱۴۰۵)، واحد تولیدی مجاز به تولید و عرضه محصول خود نیست.
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