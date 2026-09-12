به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های تیراندازی در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ از ۲۹ شهریور در شته تفنگ ۱۰ متر بانوان آغاز می‌شود.

هادی غره باقی، پوریا نوروزیان، امیر محمد نکونام، نجمه خدمتی، شرمینه چهل امیرانی و فاطمه امینی در رشته تفنگ، وحید گل‌خندان، جواد فروغی، رسول عفتی، هانیه رستمیان، سامیه یاسی و زینب طوماری در رشته تپانچه و محمد بیرانوند و مرضیه پرورش نیا در رشته تراپ نفرات اعزامی به این رویداد هستند.

محمد زائررضایی و امیر حسین گلپسند، سرمربی و مربی تیم ملی تفنگ، مریم سلطانی، سرمربی تیم ملی تپانچه و علی افسری، مربی تیم ملی تراپ کادر فنی تیم های ملی کشورمان را در این مسابقات تشکیل می‌دهند. امید نجاری نیز سرپرستی این تیم را بر عهده دارد.

برنامه تیراندازان کشورمان در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ به وقت تهران به شرح زیر است:



یکشنبه ۲۹ شهریور:

مقدماتی تفنگ ۱۰ متر بانوان ساعت ۴:۱۵ تا ۷:۳۰

فینال تفنگ ۱۰ متر بانوان ساعت ۹ تا ۹:۴۵



دوشنبه ۳۰ شهریور:

مقدماتی تفنگ ۱۰ متر مردان ساعت ۴:۱۵ تا ۵:۳۰

فینال تفنگ ۱۰ مترمردان ساعت ۷ تا ۷:۴۵



سه شنبه ۳۱ شهریور:

مقدماتی تفنگ ۱۰ متر میکس ساعت ۴:۱۵ تا ۴:۵۵

فینال تفنگ ۱۰ متر میکس ساعت ۶:۲۵ تا ۷:۱۰



چهارشنبه اول مهر:

مقدماتی تپانچه ۱۰ متر بانوان ساعت ۴:۱۵ تا ۵:۳۰

فینال تپانچه ۱۰ متر بانوان ساعت ۷ تا ۷:۴۵



پنجشنبه ۲ مهر:

مقدماتی تپانچه ۱۰ متر مردان ساعت ۴:۱۵ تا ۷:۳۰

فینال تپانچه ۱۰ متر مردان ساعت ۱۰:۱۵ تا ۱۱



جمعه ۳ مهر:

مقدماتی تپانچه ۱۰ متر میکس ساعت ۴:۱۵ تا ۴:۵۵

فینال تپانچه ۱۰ متر میکس ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۱۵

مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان ساعت ۵:۱۵ تا ۷

فینال تفنگ سه وضعیت مردان ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۱۵



شنبه ۴ مهر:

مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان ساعت ۴:۱۵ تا ۶

فینال تفنگ سه وضعیت بانوان ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۱۵



یکشنبه ۵ مهر:

مقدماتی تراپ زنان و مردان (راند اول و دوم) ساعت ۴:۳۰ تا ۷:۱۵

مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان (دقت) ساعت ۴:۱۰ تا ۸:۴۵



دوشنبه ۶ مهر ماه:

مقدماتی تراپ زنان و مردان (راند سوم و چهارم) ساعت ۴:۳۰ تا ۷:۱۵

مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان (سرعت) ساعت۴:۱۰ تا ۷:۱۵

فینال تپانچه ۲۵ متر بانوان ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۳۰



سه شنبه ۷ مهر:

مقدماتی تراپ زنان و مردان (راند پنجم) ساعت ۴:۳۰ تا ۶:۳۰

فینال تراپ زنان ساعت ۸:۳۰ تا ۹

فینال تراپ مردان ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰



چهارشنبه ۸ مهر:

مقدماتی تراپ میکس ساعت ۴:۳۰ تا ۷:۱۰

فینال تراپ میکس ساعت ۹ تا ۹:۳۰