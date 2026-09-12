به گزارش خبرگزاری مهر، متین رمضان‌خواه، در دومین جلسه شورای سیاستگذاری «نوزدهمین همایش ملی و سیزدهمین جشنواره نظام پیشنهادها» در دفتر نهاد ریاست‌جمهوری با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی درباره شأن درگیر شدن دفتر مطالعات کاربردی دفتر دولت در حوزه نظام پیشنهادها گفت: در دیدار دی‌ماه ۱۴۰۴ با رئیس‌جمهور دستور آغاز به کار حوزه نظام پیشنهادها در دفتر هیأت دولت داده شد.

وی ادامه داد: دفتر هیأت دولت آخرین مرحله از ورود مصوبات و تصویب‌نامه‌هایی است که به صحن دولت می‌رود و نخستین گامی است که پس از هر تصویبی در هیأت دولت متن‌ها بدستش می‌رسد از این‌رو شأن خاصی در تصمیم‌سازی از طریق ساختار هیأت دولت و کمیسیون‌های هشت‌گانه دارد که این مأموریت به دفتر هیأت دولت واگذار شده است.

معاون مطالعات کاربردی دفتر هیأت دولت، با اشاره به مرور سوابق عملکردی نظام پیشنهادها در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مشخص شد که جهاد دانشگاهی تهران با ۲۷ سال سابقه در این حوزه پیشرو بوده و نقش هدایتگری داشته است و حتی دبیرخانه ملی آن نیز با مصوبه هیأت وزیران در این نهاد قرار گرفته است.

دکتر رمضان‌خواه، ادامه داد: لذا مقرر شد در انجام این مأموریت از تجربه و اندوخته انباشته جهاد دانشگاهی تهران و برخی دستگاه‌ها نظیر سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده شود.

ارائه پیشنهاد در سه سطح ملی، استانی و کارشناسی

وی با بیان این‌که این پیشنهادها را می‌توان در سه سطح یکی ملی و کلان، نیازمند مصوبه هیأت دولت و وزیران که وارد فرآیند دو فوریتی یا کمیسیونی و در نهایت تقدیم دولت می‌شود تقسیم کرد، افزود: سطح بعدی در سطح استانی است که نیازی به داشتن مصوب هیأت وزیران ندارد و سطح سوم سطح کارشناسی و وزارتخانه‌ای است که سازمان‌های مستقل درگیر کار می‌شوند.

رمضان‌خواه، با بیان این‌که در دومین نشست می‌کوشیم موضوعات در سطح کلان و به پروژه‌های عملیاتی کارکردی پرداخته شود، خاطرنشان کرد: با توجه به موضوع جنگ تحمیلی سوم پرداختن به آن از موضوعات کلیدی است و مسأله نظام کشور در دوران پس از جنگ و حتی در صورت استمرار آن باید از محورهای پیشنهادی این همایش باشد.

وی با بیان این‌که در یکماه اخیر موضوعاتی نظیر مسأله بنزین از کلیدی‌ترین مسایل بود، گفت: علت به نتیجه نرسیدن بروز اتفاقات اخیر بود که روزانه با آن مواجه هستیم از مهم‌ترین موضوعاتی که چنان‌چه به آن پرداخته شود از آن استقبال می‌شود مسایل پساجنگ و یا احتمال استمرار فرآیند جنگ برای یک تا یکسال و نیم آینده است.

دولت به دنبال جانشینی بازآفرینی به‌جای بازسازی است

معاون مطالعات کاربردی دفتر هیأت دولت، با بیان این‌که دولت به دنبال جانشینی بازآفرینی به‌جای بازسازی است، ادامه داد: بسیاری از تصمیمات در ۱۰۰ سال گذشته گرفته شده که عنوان می‌شود کاش چنین نبود شاید جنگ برای ما فرصت خوبی باشد به‌جای بازآفرینی بازسازی جنگ را داشته باشیم.

در ادامه دکتر محمد ولدخانی؛ دبیر نوزدهمین همایش ملی و سیزدهمین جشنواره نظام پیشنهادها با اشاره به تجربه خوب جهاد دانشگاهی در شهرداری تهران گفت: طرح نظام پیشنهادها از سال ۷۸ در کشور آغاز شد و بالغ بر ۲۷ سال روی آن کار شده است. تا سال ۸۶ تنها رویداد برگزار می‌شد. برای اثرگذاری بیشتر مدلی طراحی شد و براساس نتایج پژوهش نخستین جشنواره ملی برگزار شد و تا سال ۹۳ ادامه یافت چندین جشنواره برگزار شد و در سال ۹۳ با تصویب هیأت وزیران دبیرخانه ملی نظام پیشنهادها با محوریت جهاد دانشگاهی تهران تشکیل و آغاز به کار کرد.

به‌ دنبال اجرای کاری موثر و در عین حال موفق هستیم

وی با تأکید بر اجرای کاری موثر و در عین حال موفق، تعقیب دغدغه‌های استراتژیک(راهبردی) دولت را از اهداف اصلی این نهاد دانست. ایشان شعار دو سال گذشته رئیس جمهور محترم با عنوان "هر ایرانی یک پیشنهاد" را بهترین رویکرد دولت معرفی نمودند.

دبیر نوزدهمین همایش ملی و سیزدهمین جشنواره نظام پیشنهادها با اعتقاد به این‌که اثربخشی موفق نظام پیشنهادها در دستگاه‌های اجرایی به کاهش شکایات و ارتقاء بهره‌وری منجر شود.

دکتر ولدخانی، رویکرد حاکمیت را افزایش سطح رضایت عمومی و کیفیت زندگی آحاد مردم دانست و گفت: خواسته ما با دغدغه دولت همگرایی دارد و اگر اقبال مدیران ارشد به نظام پیشنهادها افزایش یابد شاهد موفقیت و دستاوردهای بیشتری خواهیم بود.

وی از رونمایی سامانه‌ی ملی نظام پیشنهادها حداکثر طی یک ماه آینده خبر داد و گفت: این سامانه این امکان را فراهم می‌کند که همه دستگاه‌های اجرایی با یک مدل استاندارد وارد آن شده و اطلاعات خود را بارگذاری نموده و گزارش عملکرد دریافت کنند. در این گزارش برابر خوداظهاری، فرصت‌های بهبود آن‌ها شناسایی و در محله بعدی و پیشرفته‌تر امکان و شرایط بهبود به آن‌ها معرفی می‌شود.

دکتر تیمور مرجانی دبیر علمی «نوزدهمین همایش ملی و سیزدهمین جشنواره نظام پیشنهادها» هم با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی و ایجاد آمادگی برای نظام پیشنهادها گفت: پس از آن باید به سراغ زیرساخت‌های اجرایی رفت. متأسفانه برخی دستگاه‌های مهم اجرایی از جمله آموزش و پرورش و وزارت علوم که کار تربیت فرزندان این سرزمین را برعهده دارند در این حوزه نقش چشمگیری ندارند. در حالی که تأثیرگذاری آن‌ها در فضای جامعه بسیار است.

دبیر علمی «نوزدهمین همایش ملی و سیزدهمین جشنواره نظام پیشنهادها» با بیان این‌که برخی دستگاه‌های اجرایی هنوز در مرحله آماده‌سازی قرار دارند، ادامه داد: برخی دستگاه‌ها هم هنوز به این موضوع ورود نکرده‌اند. با راه‌اندازی سامانه یکپارچه می‌توان موضوع فرهنگسازی و آماده‌سازی را در برخی دستگاه‌ها آغاز کرد با ورود نهاد ریاست جمهوری به این موضوع نگاه‌ها به موضوع نظام پیشنهادها و مشارکت متفاوت خواهد شد. باید از ظرفیت‌های کشور به‌خوبی استفاده کرد.