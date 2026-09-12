بدهی ۴ میلیارد دلاری وزارت جنگ اسرائیل به دلیل تجاوز به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه عبری زبان والا اعتراف کرد که بدهی های وزارت جنگ رژیم صهیونیستی به شرکت های صنایع جنگی به رقم چهار میلیارد دلار رسیده چرا که حجم انبوهی از موشک های رهگیری ارتش اشغالگر در جریان جنگ با ایران استفاده شده است.

شای گال کارشناس امور نظامی تاکید کرد که ذخایر موشکی سامانه آرو ۳ باعث شد تصمیم گیری ها در خصوص روند رهگیری حملات موشکی ایران به ویژه موشک های بارشی این کشور تحت تأثیر قرار بگیرد به طوری که از برخی موشک های سامانه آرو استفاده نشد تا در حملات شدیدتر مورد استفاده قرار بگیرند.

وی اضافه کرد که ارتش رژیم صهیونیستی تلاش کرد بیشتر از سامانه فلاخن داوود برای رهگیری موشک های بالستیک ایران استفاده کند که در عین حال همیشه نمی توانست با سرهای بارشی موشک های ایرانی مقابله کند.