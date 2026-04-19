به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی با اشاره به آخرین وضعیت بنادر شرق استان، اظهار کرد: پس از اتمام دقیق عملیات بررسی موانع زیرآبی (ساید اسکن) و دریافت نتایج مثبت مبنی بر امکان تردد ایمن شناورها، فعالیتهای دریایی در بندر جاسک رسماً از سر گرفته شد.
وی با اشاره به آسیبهای وارده به زیرساختهای این بندر در جریان تنشهای اخیر،افزود: در پی حملات مکرر رژیم صهیونیستی و آمریکا در ایام جنگ رمضان به این منطقه، خسارات قابل توجهی به بخشهای مختلف بندری وارد شد.
مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان، تصریح کرد: در اثر این حملات خصمانه، علاوه بر آسیب جدی به تعداد قابل توجهی از لنجهای مردمی و صیادی، دو فروند شناور استراتژیک سازمانی متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی شامل «شناور ناجی ۱۰» و یک فروند «یدککش» نیز دچار آسیبهای جدی شدهاند.
محمدحسینی خاطرنشان کرد: علیرغم این آسیبها، با تلاش شبانهروزی تیمهای فنی و عملیاتی، مسیر تردد برای شناورها ایمنسازی شده تا روند صادرات، واردات و معیشت مردم بومی منطقه دچار وقفه نشود.
