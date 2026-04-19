به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در دیدار با حسن بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی، بر ضرورت برقراری ارتباط بی‌واسطه میان فعالان اقتصادی دو طرف تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای اعزام یک هیأت هماهنگ‌شده دولتی‑خصوصی به کابل در آینده نزدیک خبر داد.

وی اظهار داشت: استان زنجان با برخورداری از واحدهای تولیدی پیشرو در زمینه محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی، مواد غذایی و ماشین‌آلات کشاورزی، آمادگی کامل برای گسترش مراودات تجاری با کشور افغانستان را دارد.

صادقی افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر گام‌های مؤثری توسط بخش خصوصی استان برای همکاری با بازرگانان افغان برداشته شده، اما آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، حذف واسطه‌ها و ایجاد مذاکرات مستقیم و چهره‌به‌چهره بین تجار دو طرف است.

استاندار زنجان با تأکید بر اینکه افغانستان یکی از مقاصد مهم صادراتی استان محسوب می‌شود، تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود در آینده بسیار نزدیک، هیأتی متشکل از مدیران دولتی و تشکل‌های خصوصی استان زنجان سفری هماهنگ‌شده به افغانستان داشته باشند تا ضمن بازدیدهای میدانی از بازارها و زیرساخت‌های تجاری، جلسات حضوری و مستقیمی با تجار مطرح افغان برگزار و نسبت به انعقاد قراردادهای تجاری اقدام شود.

در ادامه این دیدار، نرگس مرادخانی به نمایندگی از مجموعه مدیران دولتی و خصوصی استان، گزارشی جامع از طرح‌های طراحی‌شده در حوزه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، مالی و لجستیکی ارائه کرد و از سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان خواست تا در جلسه‌ای تخصصی مشترک با فعالان اقتصادی استان، راهکارها و تجارب خود را به اشتراک بگذارد.

سفیر ایران در افغانستان، نیز ضمن تشکر از دعوت استاندار زنجان، اظهار داشت: خوشبختانه روابط ایران و افغانستان در سطح مطلوبی قرار گرفته و علاقمندی متقابل برای توسعه همه‌جانبه آن وجود دارد. در ایام اخیر تحولات بسیار مثبتی از جمله آزادسازی حق‌آبه ایران از رودخانه هیرمند و فراهم شدن امکانات مناسب در گمرکات و مرزهای افغانستان اتفاق افتاده است.

حسن بیگدلی با استقبال از سفر آتی هیأت تجاری استان زنجان به کابل، قول مساعد برای هماهنگی‌های لازم با طرف افغانستانی داد و مقرر شد جلسات هماهنگی بین مدیران بخش خصوصی و دولتی استان در اسرع وقت برگزار و برنامه این سفر نهایی شود.