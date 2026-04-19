  1. استانها
  2. زنجان
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹

صادقی: هیئت تجاری زنجان به زودی به کابل اعزام می‌شود

زنجان- استاندار زنجان با تأکید بر حذف واسطه‌ها و مذاکره مستقیم بازرگانان، گفت: هیئت تجاری زنجان به زودی به کابل اعزام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در دیدار با حسن بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی، بر ضرورت برقراری ارتباط بی‌واسطه میان فعالان اقتصادی دو طرف تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای اعزام یک هیأت هماهنگ‌شده دولتی‑خصوصی به کابل در آینده نزدیک خبر داد.

وی اظهار داشت: استان زنجان با برخورداری از واحدهای تولیدی پیشرو در زمینه محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی، مواد غذایی و ماشین‌آلات کشاورزی، آمادگی کامل برای گسترش مراودات تجاری با کشور افغانستان را دارد.

صادقی افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر گام‌های مؤثری توسط بخش خصوصی استان برای همکاری با بازرگانان افغان برداشته شده، اما آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، حذف واسطه‌ها و ایجاد مذاکرات مستقیم و چهره‌به‌چهره بین تجار دو طرف است.

استاندار زنجان با تأکید بر اینکه افغانستان یکی از مقاصد مهم صادراتی استان محسوب می‌شود، تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود در آینده بسیار نزدیک، هیأتی متشکل از مدیران دولتی و تشکل‌های خصوصی استان زنجان سفری هماهنگ‌شده به افغانستان داشته باشند تا ضمن بازدیدهای میدانی از بازارها و زیرساخت‌های تجاری، جلسات حضوری و مستقیمی با تجار مطرح افغان برگزار و نسبت به انعقاد قراردادهای تجاری اقدام شود.

در ادامه این دیدار، نرگس مرادخانی به نمایندگی از مجموعه مدیران دولتی و خصوصی استان، گزارشی جامع از طرح‌های طراحی‌شده در حوزه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، مالی و لجستیکی ارائه کرد و از سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان خواست تا در جلسه‌ای تخصصی مشترک با فعالان اقتصادی استان، راهکارها و تجارب خود را به اشتراک بگذارد.

سفیر ایران در افغانستان، نیز ضمن تشکر از دعوت استاندار زنجان، اظهار داشت: خوشبختانه روابط ایران و افغانستان در سطح مطلوبی قرار گرفته و علاقمندی متقابل برای توسعه همه‌جانبه آن وجود دارد. در ایام اخیر تحولات بسیار مثبتی از جمله آزادسازی حق‌آبه ایران از رودخانه هیرمند و فراهم شدن امکانات مناسب در گمرکات و مرزهای افغانستان اتفاق افتاده است.

حسن بیگدلی با استقبال از سفر آتی هیأت تجاری استان زنجان به کابل، قول مساعد برای هماهنگی‌های لازم با طرف افغانستانی داد و مقرر شد جلسات هماهنگی بین مدیران بخش خصوصی و دولتی استان در اسرع وقت برگزار و برنامه این سفر نهایی شود.

کد مطلب 6805268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها