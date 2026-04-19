فعالیت ۸۶۷ واحد مجاز سموم کشاورزی در آذربایجان‌ غربی

پرویز امجدی در حاشیه رزمایش سلامت و امنیت غذایی و عملیات پایش عرضه‌ سموم غیرمجاز، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پایش واحدهای تولید و فروش سموم کشاورزی به‌صورت مستمر و مانیتورینگ انجام می‌شود و فعالیت این مراکز تحت نظر کارشناسان سازمان و دستگاه‌های نظارتی قرار دارد.

وی با اشاره به برخورد قانونی با شبکه‌های تولید و عرضه سموم غیرمجاز افزود: این واحدها تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و امنیت غذایی محسوب می‌شوند؛ از این‌رو با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

امجدی تاکید کرد: در این رزمایش ۲۵ اکیب بازرسی از فروشگاه های عرضه سموم کشاورزی در سطح استان بازدید و با متخلفان در این زمینه با تشکیل پرونده تعزیراتی برخورد قانونی انجام‌ خواهد گرفت.

هشدار جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی درباره ممنوعیت کامل مصرف سم فیپرونیل ۸۰ درصد در باغات و مزارع

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان ‌غربی نیز نسبت به هرگونه استفاده از سم «فیپرونیل ۸۰ درصد GW» در اراضی کشاورزی استان هشدار داد و گفت: مصرف این ترکیب شیمیایی به دلیل خسارت‌های شدید به جمعیت زنبورعسل، به طور کامل ممنوع است.

نفیسه طوسی با اشاره به ممنوعیت صریح اعلام‌شده از سوی سازمان حفظ نباتات کشور افزود: سم فیپرونیل ۸۰ درصد یکی از سمومی است که اثرات بسیار مخرب و غیرقابل جبرانی بر کندوها و کلنی‌های زنبورعسل دارد و استفاده از آن در باغات و مزارع استان به‌طور قطعی ممنوع اعلام شده است.

وی افزود: واحدهای حفظ نباتات در سراسر استان طی ماه‌های اخیر چندین نوبت اطلاعیه هشداردهنده صادر کرده‌اند و کارشناسان این واحدها نیز به صورت روزانه در حال پایش و بازرسی از داروخانه‌های گیاه‌پزشکی هستند تا از عرضه یا توزیع احتمالی این سم جلوگیری شود.

مدیر حفظ نباتات استان با بیان اینکه مصرف فیپرونیل می‌تواند خسارت‌های سنگینی به اکوسیستم و گرده‌افشانی وارد کند، تأکید کرد: در صورت خرید یا مصرف این سم از منابع غیرمجاز یا ناشناس، تمامی مسئولیت تلفات زنبورها، خسارت‌های زیست‌محیطی و تبعات قانونی آن بر عهده کشاورزان و فروشندگان متخلف خواهد بود.

وی از کشاورزان خواست برای تهیه سموم مورد نیاز خود تنها به مراکز مجاز و تحت نظارت جهاد کشاورزی مراجعه کرده و پیش از استفاده از هر نوع ترکیب دفع آفات، حتماً نظر کارشناسان گیاه‌پزشکی را دریافت کنند تا از بروز خسارت‌های ناخواسته جلوگیری شود.