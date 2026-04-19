تبلیغات انتخاباتی متوقف است

به گزارش خبرنگار مهر، شرافتی‌راد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد انتخابات شهرستان سربیشه، خواستار مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو شد و بیان کرد: مردم ایران همواره در دشوارترین شرایط، حماسه‌ساز بوده‌اند و چه در تجمعات شبانه در حمایت از رهبری و نیروهای مسلح و چه در روز انتخابات، حضور خود را از میدان دریغ نخواهند کرد

وی بیان کرد: تمام مراحل اجرایی انتخابات در استان انجام شده و به محض اعلام ستاد انتخابات کشور، آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات وجود دارد.

شرافتی‌راد با اشاره به اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر تعویق زمان برگزاری انتخابات، گفت: به دلیل تعویق روز برگزاری انتخابات، فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها تا زمان اعلام تاریخ جدید متوقف خواهد بود.

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی گفت: با وجود این جابه‌جایی زمانی و گذشت دو ماه از پایان جنگ تحمیلی سوم، اراده و تلاش مجریان انتخابات در استان برای برگزاری یکی از مهم‌ترین رویدادهای کشور همچنان پایدار است.