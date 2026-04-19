۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج بجنورد معرفی شد

بجنورد- در آیین تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بجنورد، سرهنگ یاسر قدیمی به عنوان فرمانده جدید این ناحیه معرفی و منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بجنورد با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین نوری (نماینده ولی‌فقیه در استان) و سردار اکبری (فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع)) و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و بسیجیان برگزار شد.

در این مراسم، از زحمات شبانه‌روزی و تلاش‌های مخلصانه سرهنگ ریحانی در دوران تصدی فرماندهی این ناحیه تقدیر به عمل آمد و با حکم فرمانده سپاه استان، سرهنگ یاسر قدیمی به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بجنورد معرفی و منصوب شد.

سردار حسین اکبری، فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) در این مراسم ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت امام خامنه‌ای و تبریک ولادت حضرت معصومه (س)، با اشاره به نقش کلیدی بسیج در گام دوم انقلاب و تأکید بر استمرار راه شهدا، برای فرمانده جدید در مسیر خدمت‌رسانی به مردم متدین بجنورد آرزوی موفقیت کرد.

