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۱ آبان ۱۳۹۸، ۱۷:۲۳

فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدختر معرفی شد

فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدختر معرفی شد

پلدختر- در مراسمی با حضور جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، سرهنگ «منصور کریمی» به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدختر معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه فرماندهان قدیم و جدید ناحیه مقاومت بسیج پلدختر روز چهارشنبه با حضور سردار حبیب الله توکلی جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، حجت الاسلام سید محسن موسوی امام جمعه و جمعی از مسئولان، پاسداران، فرماندهان پایگاه های مقاومت و بسیجیان پلدختر در محل سالن اجتماعات ارشاد این شهر برگزار شد.

در این مراسم با اهدای لوح تقدیر از تلاش و زحمات سرهنگ «محمد محمودوند» فرمانده سابق ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدختر تجلیل و سرهنگ «منصور کریمی» به عنوان فرمانده این ناحیه معرفی شد.

کد مطلب 4754723

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