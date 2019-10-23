فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدختر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه فرماندهان قدیم و جدید ناحیه مقاومت بسیج پلدختر روز چهارشنبه با حضور سردار حبیب الله توکلی جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، حجت الاسلام سید محسن موسوی امام جمعه و جمعی از مسئولان، پاسداران، فرماندهان پایگاه های مقاومت و بسیجیان پلدختر در محل سالن اجتماعات ارشاد این شهر برگزار شد.

در این مراسم با اهدای لوح تقدیر از تلاش و زحمات سرهنگ «محمد محمودوند» فرمانده سابق ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدختر تجلیل و سرهنگ «منصور کریمی» به عنوان فرمانده این ناحیه معرفی شد.