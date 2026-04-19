فضای آموزشی جدیدی جایگزین مدرسه سنگی تبادکان شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش پایسته عصر یکشنبه در جریان بازدید میدانی از مدارس منطقه تبادکان از دبستان سه‌کلاسه قمر علیمردانی در روستای آل بازدید کرد و از حذف نخستین مدرسه سنگی این منطقه خبر داد.

مدیرآموزش و پرورش تبادکان اظهار کرد: با احداث این مدرسه، اولین مدرسه سنگی تبادکان جمع‌آوری و فضای آموزشی جدیدی جایگزین آن شده است. این آموزشگاه اکنون آماده افتتاح و بهره‌برداری بوده و به عنوان مدرسه‌ای ایمن و استاندارد در اختیار دانش‌آموزان روستای آل قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت این واحد آموزشی افزود: این مدرسه با توجه به جمعیت دانش‌آموزی منطقه به صورت سه‌کلاسه طراحی و احداث شده و پیش‌بینی می‌شود برای چندین سال آینده پاسخگوی نیاز آموزشی دانش‌آموزان این روستا باشد.

پایسته همچنین نقش مشارکت‌های مردمی را در اجرای این پروژه مهم دانست و گفت: همراهی دهیاری و مشارکت مردم روستای آل در کنار مدیریت آموزشگاه، نقش مهمی در فراهم شدن شرایط مناسب برای توسعه فضاهای آموزشی در این منطقه داشته است.

گفتنی است؛ دبستان سه‌کلاسه قمر علیمردانی روستای آل تبادکان با زیربنای ۲۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال به صورت مشارکتی احداث شده است.