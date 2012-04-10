طرح "ورزش، محله، مدرسه" در 200 مدرسه مشهد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی میر سیستانی صبح سه شنبه در جلسه کمیته عالی طرح های مشارکتی آموزش و پرورش استان با شهرداری که با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت ها و تعامل بیشتر با این نهاد انجام شد گفت: امسال اهدای وسایل ورزشی شامل انواع، توپ و تور، راکت، میز تنیس همچنین وسایل بدنسازی پارکی می شود.

وی بیان کرد: سبد اهدایی به مدارس نیز با رشد 10 درصدی نسبت به سال گذشته توزیع خواهد شد که با توجه به نامگذاری امسال تحت عنوان به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تمام تلاش خود را در جهت تأمین وسایل مورد نیاز ورزش آموزشگاهها از تولیدات با کیفیت داخلی به کار خواهیم بست.

میرسیستانی تصریح کرد: طرح فصلی ورزش بانوان که به منظور ایجاد نشاط و شادابی و ارتقاء تندرستی بانوان مشهدی اجرا می شود در 20 سالن ورزشی متعلق به آموزش و پرورش اجرا خواهد شد.

وی افزود: آموزش و پرورش به عنوان مؤثرترین نهاد فرهنگ ساز در جامعه و کثرت جمعیت تحت پوشش خود بایستی با تعامل سازنده با ادارات و نهاد های مرتبط بتواند جایگاه دانش آموزان را درابعاد مختلف جسمی، روحی و روانی ارتقاء دهد.

عباسعلی میر سیستانی افزود: اداره تربیت بدنی استان به عنوان متولی ورزش دانش آموزی تلاش دارد تا جهت ارتقاء تندرستی و سلامت آینده سازان ایران اسلامی با تعامل و مشارکت دوسویه از ظرفیت های استان استفاده کنند.