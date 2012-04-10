  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۱۰

با حذف نقاط ضعف/

طرح "ورزش، محله، مدرسه" در 200 مدرسه مشهد اجرا می شود

طرح "ورزش، محله، مدرسه" در 200 مدرسه مشهد اجرا می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی از اجرای طرح مشارکتی "ورزش، محله، مدرسه" در 200 مدرسه مشهد در سال جاری با تأکید بر حذف نقاط ضعف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی میر سیستانی صبح سه شنبه در جلسه کمیته عالی طرح های مشارکتی آموزش و پرورش استان با شهرداری که  با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت ها و تعامل بیشتر با این نهاد انجام شد گفت: امسال اهدای وسایل ورزشی شامل انواع، توپ و تور، راکت، میز تنیس همچنین وسایل بدنسازی پارکی می شود.

وی بیان کرد: سبد اهدایی به مدارس نیز با رشد 10 درصدی نسبت به سال گذشته  توزیع خواهد شد که با توجه به نامگذاری امسال تحت عنوان به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تمام تلاش خود را در جهت تأمین وسایل مورد نیاز ورزش آموزشگاهها از تولیدات با کیفیت داخلی به کار خواهیم بست.

میرسیستانی تصریح کرد: طرح فصلی ورزش بانوان که به منظور ایجاد نشاط و شادابی و ارتقاء تندرستی بانوان مشهدی اجرا می شود در 20 سالن ورزشی متعلق به آموزش و پرورش اجرا خواهد شد.

وی افزود: آموزش و پرورش به عنوان مؤثرترین نهاد فرهنگ ساز در جامعه و کثرت جمعیت تحت پوشش خود بایستی با تعامل سازنده با ادارات و نهاد های مرتبط بتواند جایگاه دانش آموزان را درابعاد مختلف جسمی، روحی و روانی ارتقاء دهد.

عباسعلی میر سیستانی افزود: اداره تربیت بدنی استان به عنوان متولی ورزش دانش آموزی تلاش دارد تا جهت ارتقاء تندرستی و سلامت آینده سازان ایران اسلامی با تعامل و مشارکت دوسویه از ظرفیت های استان استفاده کنند.

کد خبر 1573185

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها