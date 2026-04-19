به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی در جلسهای که با حضور مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، شهردار مرکز استان و مسئولین سایر دستگاهها برگزار شد، اظهار داشت: ما نباید اجازه ساختوساز غیرمجاز بدهیم که بعداً تخریب شوند، دستگاههای متولی به جد در این زمینه ورود پیدا کنند، ترک فعل و سهلانگاری برخی مدیران زمینه ارتکاب جرم و تخلفات در حوزههایی چون تجاوز به اراضی ملی و ساختوسازهای غیرمجاز را فراهم کرده است و بازرسی کل استان با ترک فعلها بهشدت برخورد میکند.
وی با اشاره به ساختوسازهای غیرمجاز در شهر خرمآباد، تصریح کرد: نباید اجازه داد که اینهمه هزینه شود تا منتظر تخریب بنا از ناحیه دستگاه قضایی بود. اگر در یکمنطقهای ساختوساز غیرمجاز صورت میگیرد، باید سراغ مسئولی برویم که با ترک فعل خود موجبات این ساختوساز غیرمجاز را فراهم میکند.
بازرس کل لرستان، تأکید کرد: سازمان بازرسی بر همه دستگاهها نظارت دارد و در صورت بروز ضرر و زیان به بیتالمال، تبعات قانونی برای مدیران در پی خواهد داشت.
رضایی، افزود: با همکاری شهرداریها، مسئولان اجرایی، قضایی و نظامی استان میتوان بسیاری از گرهها را گشود، لذا شهرداریها و اداره کل راه و شهرسازی استان وظیفه خود را در راستای جلوگیری از هر گونه ساختوساز غیرمجاز باید انجام دهند و با تشکیل گشتهای فعال بهصورت شبانهروزی و نظارت میدانی و دقیق بر این گشتها، از هر گونه ساختوساز غیرمجاز جلوگیری شود.
وی ادامه داد: معاونت عمرانی استانداری، مدیرکل شهری و روستایی استانداری و همه مسئولین اجرایی باید بر عملکرد شهرداریها نظارت داشته باشند که از هر گونه تخلف در راستای ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری شود، لذا در صورت وقوع تخلف و هر گونه سهلانگاری از ناحیه شهرداری و مأمورانی که مسئولیت جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز را دارند قطعاً تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و با آنها برخورد قاطع خواهد شد.
بازرس کل لرستان، اضافه کرد: وظیفه ذاتی شهرداری مقابله و جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز است و موضوع بسیار مهمی است که هم باعث تضییع حقوق مردم است و هم دولت و باعث مشکلاتی برای شهروندان از قبیل ترافیک و... میشود.
