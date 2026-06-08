به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر دوشنبه در نشست کارگروه ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان دشتی اظهار کرد: صیانت از اراضی ملی و بیت‌المال از وظایف مهم دستگاه‌های اجرایی است و در این زمینه باید با هرگونه تخلف قاطعانه برخورد شود.

وی افزود: با توجه به شرایط کشور، نباید اجازه داد افراد سودجو با تصرف اراضی و انجام ساخت‌وسازهای غیرمجاز به حقوق عمومی و بیت‌المال تعرض کنند و احساس کنند بدلیل شرایط خاص کشور و عدم نظارت کافی فرصت تخلفات را خواهند داشت.

فرماندار دشتی با تأکید بر اینکه پیشگیری باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد، بیان کرد: دستگاه‌های متولی باید با نظارت مستمر و اقدامات پیشگیرانه، از شکل‌گیری تخلفات جلوگیری کنند و در صورت وقوع تخلف نیز برخورد قانونی با جدیت دنبال شود چرا که این اقدامات در راستای قانون مداری و عدالت گستری است تا حقی از کسی تضییع نشود.

وی تصریح کرد: در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز نباید هیچ‌گونه تبعیضی وجود داشته باشد و اجرای عدالت و قانون برای همه افراد به صورت یکسان انجام شود.

مقاتلی بر ضرورت همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون تأکید کرد و ادامه داد: تمامی دستگاه‌های مرتبط موظف هستند در چارچوب قانون برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز همکاری لازم را داشته باشند.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز نباید مجوز یا انشعاب آب، برق و گاز صادر شود و دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف به رعایت دقیق این موضوع هستند.

مقاتلی افزود: حفظ اراضی ملی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی نیازمند عزم جدی همه دستگاه‌ها و همکاری مردم است و لازم است در این مسیر با متخلفان برابر قانون برخورد شود.