۳مصدوم براثر سقوط پژو پارس از پل در میامی

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر بااشاره به وقوع حادثه تصادف در میامی بیان کرد: امروز یکشنبه گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی پژو پارس از پل در کیلومتر ۱۷ جاده میامی ـ سبزوار به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: نجاتگران پایگاه امدادونجات میاندشت بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند

معاون هلال احمر استان سمنان اعلام کرد: این حادثه سه مصدوم داشت که بعد از انجام اقدامات اولیه توسط نجاتگران هلال احمر، باهمکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ برای تکمیل روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.