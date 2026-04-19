۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳

۳مصدوم براثر سقوط پژو پارس از پل در میامی

۳مصدوم براثر سقوط پژو پارس از پل در میامی

میامی- معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌ احمر استان سمنان از مصدومیت سه نفر در حادثه سقوط پژو از پل در میامی خبر داد.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر بااشاره به وقوع حادثه تصادف در میامی بیان کرد: امروز یکشنبه گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی پژو پارس از پل در کیلومتر ۱۷ جاده میامی ـ سبزوار به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: نجاتگران پایگاه امدادونجات میاندشت بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند

معاون هلال احمر استان سمنان اعلام کرد: این حادثه سه مصدوم داشت که بعد از انجام اقدامات اولیه توسط نجاتگران هلال احمر، باهمکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ برای تکمیل روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

