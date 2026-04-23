سقوط پراید از پل در میامی با ۲ مصدوم؛ امدادرسانی فوری هلال احمر

حسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تصادف در روز پنج شنبه در میامی خبر داد و ابراز کرد: صبح امروز گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی پراید از پل به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر سمنان اعلام شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله تیم‌ امدادی پایگاه شهدای میامی به محل حادثه اعزام شدند، تاکید کرد: این حادثه در کیلومتر سه جاده میامی - شاهرود به وقوع پیوست.

رئیس هلال احمر میامی همچنین اعلام کرد: این سانحه دو مصدوم برجای گذاشت که نجاتگران هلال‌احمر پس از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه، مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل کردند.